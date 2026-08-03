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रुड़की में मामूली विवाद में आपा खो बैठा व्यक्ति, फावड़े से वार कर सगे भाई की बाइक की क्षतिग्रस्त

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित एक गांव से ​दिल दहला देने वाली और अजीबो-गरीब घटना सामने आई है. दरअसल, यहां पर मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ही सगे भाई की बाइक पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वहीं सनक में व्यक्ति तब तक बाइक पर फावड़ा बरसाता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील नहीं हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जौरासी गांव का है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अली हसनैन उर्फ अन्ना और उमर फारूक नाम के दो सगे भाइयों में बहुत ही मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते आरोपी अन्ना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, इसी दौरान वह घर से फावड़ा उठाकर लाया और सड़क पर खड़ी अपने भाई की बाइक पर ताबड़तोड़ वार करने लगा. इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने उसे रोकने और शांत कराने का काफी प्रयास किया.