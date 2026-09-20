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डिवाइडर से टकराई बाइक, भांजे ने मौके पर तोड़ा दम, जयपुर में मामा की मौत

भरतपुर: जिले के रूपवास कस्बे में रविवार अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई. भरतपुर मार्ग पर एक होटल के पास करीब सुबह 3 बजे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हादसे में बाइक सवार भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मामा को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया. उपचार के दौरान जयपुर में उनकी भी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर फरीदाबाद से अपने गांव लौट रहे थे. रास्ते में रूपवास के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एएसआई खेमचंद ने बताया कि रविवार अलसुबह दुर्घटना की सूचना मिलते ही रूपवास पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो एक बाइक डिवाइडर से टकराई हुई मिली. मौके पर एक युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा था.

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तत्काल घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला आरबीएम अस्पताल भरतपुर पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. वहीं, मृतक युवक के शव को रूपवास के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.