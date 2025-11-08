ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में मार्बल लदे ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत; मिर्जापुर में पिकअप पलटने से 16 घायल, चार गंभीर

लखीमपुर के निघासन-सिंगाही मार्ग पर हादसे में तीन बच्चे घायल, चालक मौके से फरार.

प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 8, 2025

5 Min Read
लखीमपुर खीरी/मिर्जापुर : यूपी के लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. लखीमपुर के निघासन-सिंगाही मार्ग पर मार्बल लदे वाहन से टकराने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों युवक परिवार समेत सिंगाही का प्रसिद्ध मेला देखने जा रहे थे. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. पिकअप में सवार करीब 16 मजदूर घायल हो गए, सभी को आनन-फानन में जिला मंडलीय स्थल पहुंचाया गया, जहां चार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है, सभी मजदूर सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं.

सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि निघासन-सिंगाही मार्ग पर मार्बल लदे वाहन से टकराने के कारण दो लोगों की मौत हुई है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायलों का इलाज जारी है. वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

गांव तकियापुरवा निवासी दीपू (30) अपने बेटे अवि (5), बेटी प्रियंका (7) और भतीजी चांदनी (12) के साथ शनिवार शाम सिंगाही मेला देखने के लिए निकले थे. उनके पीछे दूसरी बाइक पर उनका दोस्त धीरज (22) निवासी गांव करदहिया भी चल रहा था. दोनों बाइकें निघासन-सिंगाही मार्ग से होकर गुजर रही थीं. जैसे ही वे सिंगाही मुक्तिधाम के पास पहुंचे, सड़क किनारे खड़े एक ओवरलोड ट्रक से हादसा हो गया.




प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क किनारे खड़े ट्रक में भारी मात्रा में मार्बल के स्लैब लदा थे. धीरज की बाइक सीधे उन्हीं स्लैब से टकरा गई, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पीछे से आ रहे दीपू की बाइक भी उसी वाहन से जा भिड़ी. उसका सिर मार्बल के किनारों से टकराया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



सड़क हादसे में तीन बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर : हादसे में दीपू के साथ बाइक पर सवार तीनों बच्चे भी घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को तत्काल निघासन सीएचसी ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेटी प्रियंका (7) और भतीजी चांदनी (12) को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अवि (5) का इलाज निघासन में जारी है.


मिर्जापुर में पिकअप पलटने से 16 मजदूर घायल, चार की हालत गंभीर : मिर्जापुर जनपद में मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. पिकअप गाड़ी में सवार 16 मजदूर घायल हो गए, सभी को आनन-फानन में जिला मंडलीय स्थल पहुंचाया गया, जहां चार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं.


सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि देहात कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ श्रमिक मड़िहान के तरफ वापस जा रहे थे कि ग्राम बेलहरा में पिकअप पलट गयी है. सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों की समुचित इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजवाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है. चार श्रमिकों की स्थिति थोड़ा ज्यादा खराब होने के कारण उनको उचित इलाज के लिए हायर सेंटर (बीएचयू ट्रामा सेंटर) रेफर किया गया है. सभी घायल मजदूर घोरावल जनपद सोनभद्र के रहने वाले हैं, जिनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गयी है तथा पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

हादसे में वाहन पर सवार 16 मजदूर घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों काे जिला मंडलीय अस्पताल भेजवाया. जहां चार घायलों की हालत गंभीर होने पर बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है सोनभद्र जनपद के घोरावल क्षेत्र के मांझी पठान व भरूहा गांव के 16 मजदूर देहात काेतवाली के बेलहरा गांव में एक किसान के यहां टमाटर के खेत की निराई करने सुबह आए थे. खेत की निराई करके रात आठ बजे पिअकप में सवार होकर सोनभद्र के घोरावल घर जा रहे थे.

