ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में मार्बल लदे ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत; मिर्जापुर में पिकअप पलटने से 16 घायल, चार गंभीर

लखीमपुर खीरी/मिर्जापुर : यूपी के लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. लखीमपुर के निघासन-सिंगाही मार्ग पर मार्बल लदे वाहन से टकराने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों युवक परिवार समेत सिंगाही का प्रसिद्ध मेला देखने जा रहे थे. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. पिकअप में सवार करीब 16 मजदूर घायल हो गए, सभी को आनन-फानन में जिला मंडलीय स्थल पहुंचाया गया, जहां चार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है, सभी मजदूर सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं.



सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि निघासन-सिंगाही मार्ग पर मार्बल लदे वाहन से टकराने के कारण दो लोगों की मौत हुई है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायलों का इलाज जारी है. वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

गांव तकियापुरवा निवासी दीपू (30) अपने बेटे अवि (5), बेटी प्रियंका (7) और भतीजी चांदनी (12) के साथ शनिवार शाम सिंगाही मेला देखने के लिए निकले थे. उनके पीछे दूसरी बाइक पर उनका दोस्त धीरज (22) निवासी गांव करदहिया भी चल रहा था. दोनों बाइकें निघासन-सिंगाही मार्ग से होकर गुजर रही थीं. जैसे ही वे सिंगाही मुक्तिधाम के पास पहुंचे, सड़क किनारे खड़े एक ओवरलोड ट्रक से हादसा हो गया.







प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क किनारे खड़े ट्रक में भारी मात्रा में मार्बल के स्लैब लदा थे. धीरज की बाइक सीधे उन्हीं स्लैब से टकरा गई, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पीछे से आ रहे दीपू की बाइक भी उसी वाहन से जा भिड़ी. उसका सिर मार्बल के किनारों से टकराया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.





सड़क हादसे में तीन बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर : हादसे में दीपू के साथ बाइक पर सवार तीनों बच्चे भी घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को तत्काल निघासन सीएचसी ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेटी प्रियंका (7) और भतीजी चांदनी (12) को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अवि (5) का इलाज निघासन में जारी है.