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कानपुर के सचेंडी हाईवे पर खड़ी ट्रॉली में घुसी बाइक, मामा-भांजे की मौत

कानपुर: सचेंडी हाईवे पर बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में मामा-भांजे की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवक अपनी ड्यूटी खत्म करके फैक्ट्री से घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गइ, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा के अनुसार, मृतक कृष्ण कुमार (23) पिछले दस वर्षों से रनियां में रहकर नौकरी कर रहा था, पिछले सात महीनों से सचेंडी स्थित एक फैक्ट्री में काम शुरू किया था. बुधवार शाम हमीरपुर के बक्छा निवासी अपने मामा सुनील के साथ फैक्ट्री से बाइक पर सवार होकर घर आ रहा था.

तभी हाईवे किनारे खराब खड़े ट्रैक्टर ट्राली में उनकी तेज रफ्तार बाइक जा घुसी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को घटना की जानकारी दी. वहीं देर रात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.



घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर का पहिया पंचर होने के कारण चालक उसे हाईवे किनारे खड़ा कर, पंचर बनवाने के लिए गया था. बाइक सवार मामा और भांजे ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से टक्कर के दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी स्थिति नाजुक हो गई.