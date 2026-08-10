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इटावा: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल

इटावा: यूपी के इटावा थाना चौबिया क्षेत्र के इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग पर ग्राम डुढ़ाह के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार तीन युवक इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग से जा रहे थे. ग्राम डुढ़ाह के सामने उनकी बाइक आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो युवक की मौत हो गई है. जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

मृतक दोनों युवक नगला कढ़ोड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जबकि घायल युवक ग्राम शेहा का निवासी है. घायल को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

