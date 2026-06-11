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शराब के नशे में टेंपो से भिड़ी बाइक, चार युवक गंभीर रूप से घायल

बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए. जब साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर लौट रहे युवकों की बाइक गांव सैंजना के पास आगे चल रहे टेंपो से जा टकरा गई. हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया है.



जानकारी के अनुसार, अर्जुन पुत्र विजय पाल और पाती राम निवासी ग्राम दोंद और रघुवीर पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी असदनगर मीरगंज एक बाइक पर सवार होकर बाजार से अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते में गांव सैंजना के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे टेंपो के पीछे जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरक रगंभीर रूप से घायल हो गए.



हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने परचवा निवासी महेंद्र कुमार को सूचना दी. महेंद्र तत्काल मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक शराब के नशे में थे. सीएचसी के डॉक्टर आदित्य शर्मा ने बताया कि अर्जुन के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं रघुवीर और पाती राम के पैरों में चोटें आई है, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

बताया जा रहा है कि घायल रघुवीर अपनी ससुराल आया हुआ था और बाजार से लौटते समय यह हादसा हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मीरगंज थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि घायलों को इलाज से लिए सीएचसी भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है.