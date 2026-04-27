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शादी के घर में पसरा मातम, तिलक समारोह के दिन ही दूल्हे के पिता और भाई की सड़क हादसे में मौत

कानपुर में खड़े ट्रक में घुसी बाइक, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:27 PM IST

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कानपुर: यूपी के कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसे पिता-पुत्र की मौत हो गई. कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर अरौल के पास सड़क किनारे खड़े एक मिनी ट्रक से तेज रफ्तार बाइक पीछे से जा टकराई. इस हादसे में बाइक सवार कमलेश कुमार बाथम (52 वर्षीय) और उनके पुत्र अंकुर (19 वर्षीय) की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पास से अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बताया जा रहा है कि हादसा अरौल थाना क्षेत्र के जीपीआरडी महाविद्यालय के पास हुआ. ककवन थाना क्षेत्र के फत्तेपुर निवासी कमलेश अपने बेटे अंकुर के साथ बाइक से कन्नौज के छिबरामऊ से लौट रहे थे. सोमवार सुबह करीब 5.30 बजे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने बताया कि मृतक कमलेश कुमार के मंझले बेटे अंकित का सोमवार को तिलक समारोह होना था. परिवार के सदस्य घर पर उत्सव की तैयारी कर रहे थे और मेहमानों का आना शुरू हो गया था. कमलेश अपने छोटे बेटे के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद तिलक के लिए मिठाई लेकर घर लौट रहे थे. सुबह 5 बजे उन्होंने फोन पर जल्द घर पहुंचने की सूचना भी दी थी. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वह हादसे का शिकार हो गए. हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

थाना प्रभारी जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे का कारण बाइक की तेज रफ्तार और खड़े वाहन से हुई टक्कर सामने आई है. हादसे के बाद डीसीएम चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तहरीर मिलने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, बरेली में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत

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