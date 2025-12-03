जालौन में दर्दनाक हादसा; बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 3 नाबालिग दोस्तों की मौत
एक ही गांव के रहने वाले थे तीनों किशोर, भंडारा खाकर लौटते समय देर रात हुआ हादसा
Published : December 3, 2025 at 2:12 PM IST
जालौनः कोहरा बढ़ने के साथ ही प्रदेश में सड़क हादसों में इजाफा हुआ है. इसी कड़ी में मंगलवार देर रात कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. भंडारे में खाना खाकर लौट रहे तीन किशोरों की बाइक बिजली के पोल से टकरा गई. हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल किशोर ने मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया. तीनों किशोर हथना बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे.
11 कुंडी यज्ञ भागवत में गए थेः पुलिस के अनुसार, गधेला गांव में आयोजित 11 कुंडी यज्ञ भागवत और भंडारा में शामिल होने के लिए मंगलवार की रात को अंशुमान परिहार (17), अंकित साकवार (14) और कृष्ण कुमार (14) बाइक से गए थे. भंडारे से लौटते समय कच्चे रास्ते और तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अंशुमान और कृष्ण कुमार की मौत मौके पर ही हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल अंकित को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भिजवाया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया.
हेलमेट नहीं पहने थेः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों के सिर में गंभीर चोटें थीं और हादसे के वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था. घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.
गरीब परिवार से थे तीनोंः परिजनों के मुताबिक, अंशुमान परिहार (17) दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करता था. कुछ दिन पहले ही गांव आया था, वह छह भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था. वहीं, कृष्ण कुमार (14) पिता के साथ दुकान चलाने में हाथ बंटाता था. दो भाइयों में सबसे छोटा था. अंकित साकवार (14) कक्षा 9 का छात्र था. परिवार की आर्थिक मदद के लिए घर के कामों में सहयोग करता था. तीनों की अचानक हुई मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
कोतवाली प्रभारी पी.के. सिंह ने बताया कि बाइक तेज रफ्तार में थी. कच्चे रास्ते पर गड्ढे आने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली पोल से टकरा गई. हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
