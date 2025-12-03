ETV Bharat / state

जालौन में दर्दनाक हादसा; बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 3 नाबालिग दोस्तों की मौत

जालौनः कोहरा बढ़ने के साथ ही प्रदेश में सड़क हादसों में इजाफा हुआ है. इसी कड़ी में मंगलवार देर रात कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया. भंडारे में खाना खाकर लौट रहे तीन किशोरों की बाइक बिजली के पोल से टकरा गई. हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे घायल किशोर ने मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया. तीनों किशोर हथना बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे.

11 कुंडी यज्ञ भागवत में गए थेः पुलिस के अनुसार, गधेला गांव में आयोजित 11 कुंडी यज्ञ भागवत और भंडारा में शामिल होने के लिए मंगलवार की रात को अंशुमान परिहार (17), अंकित साकवार (14) और कृष्ण कुमार (14) बाइक से गए थे. भंडारे से लौटते समय कच्चे रास्ते और तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि अंशुमान और कृष्ण कुमार की मौत मौके पर ही हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल अंकित को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भिजवाया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया.

हेलमेट नहीं पहने थेः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों के सिर में गंभीर चोटें थीं और हादसे के वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था. घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.