मौत के कुएं में चलती बाइक में लगी आग, मची अफरा-तफरी
जमशेदपुर के मेले में मौत का कुआं में करतब दिखाने के दौरान बाइक में आग लग गई.
Published : October 26, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:50 PM IST
जमशेदपुर: दुर्गा पूजा मेले के दौरान मौत का कुआं में करतब दिखाने के दौरान एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई. बाइक में आग लगते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया और करतब देखने आए लोग मौत के कुआं से बाहर निकलने लगे. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.
मेले के अंतिम दिन हुआ हादसा
जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र स्थित इस मैदान में दुर्गा पूजा के दौरान मेला लगता है, जिसमें कई तरह के झूले भी लगाए जाते हैं. विसर्जन के बाद अतिरिक्त तीन से चार दिन तक मेला चलता रहता है. यह घटना रविवार को मेले के अंतिम दिन घटी.
मौत के कुआं में करतब देखने गए लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद किया. जानकारी के अनुसार, मौत के कुआं में बाइक के साथ एक कार भी चल रही थी. एक बाइक को एक लड़की चला रही थी. उसी दौरान लड़की की बाइक के पेट्रोल टैंक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.
आग की लपटें तेज होने के कारण लड़की बाइक पर अपना नियंत्रण खो बैठी और गिर गई. इस दौरान उसके बालों में भी आग लग गई. मौके पर मौजूद उसके साथियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला. बाइक में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया.
पुलिस कर रही घटना की जांच
इस घटना की जानकारी मिलते ही मेले में तैनात पुलिस कर्मी घटना स्थल पहुंचे. थाना प्रभारी ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली. बर्मामाइंस थाना प्रभारी कुमार सरयू आनंद ने बताया कि इस घटना में बाइक चलाकर करतब दिखाने वाली लड़की सुरक्षित है और कोई हताहत नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि पूजा मैदान में लगे मेले का रविवार तक का परमिट था. हालांकि घटना कैसे घटी, इसकी जांच की जा रही है.
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