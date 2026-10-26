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मौत के कुएं में चलती बाइक में लगी आग, मची अफरा-तफरी

बाइक में लगी आग ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा मेले के दौरान मौत का कुआं में करतब दिखाने के दौरान एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई. बाइक में आग लगते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया और करतब देखने आए लोग मौत के कुआं से बाहर निकलने लगे. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

मेले के अंतिम दिन हुआ हादसा