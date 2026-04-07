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श्रावस्ती में बाइक-कार की टक्कर, एक युवक की मौत, पुलिस दरोगा सहित तीन गंभीर घायल

एक ही बाइक पर तीन लोग सवार थे. सभी भिनगा क्षेत्र में मजदूरी कर देर रात अपने घर लौट रहे थे.

हादसे में युवक की मौत.
हादसे में युवक की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:06 PM IST

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श्रावस्ती : भिनगा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक-कार की टक्कर हो गई. दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दरोगा सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतक की पहचान मल्हीपुर थाना क्षेत्र के सेमरहनिया निवासी 28 वर्षीय सुखराम के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक ही बाइक पर तीन लोग सवार थे. बाइक सुखराम चला रहा था. सभी भिनगा क्षेत्र में मजदूरी कर देर रात अपने घर लौट रहे थे. सिसवा पुल के पास उनकी बाइक की कार से टक्कर हो गई.

हादसे में सुखराम की मौके पर ही मौत हो गई. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिनगा ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. घायल बाइक सवारों में संगम पुरवा और बाबू पुरवा के निवासी शामिल हैं.

सुखराम अपने परिवार का एकमात्र सहारा था. उसके परिवार में माता-पिता, एक छोटा भाई और दो मासूम बेटे हैं, जिनकी उम्र अभी चार साल और दो साल है. सुखराम दो भाइयों में बड़ा था और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था. हादसे में कार और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है, पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच समेत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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