ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लक्सर, बीच सड़क हमलावरों ने युवक को मारी गोलियां

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में दोस्तों के साथ गांव जा रहे युवक पर बाइक सवार तीन युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. युवक को दो गोलियां लगी है. गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन फानन उसे अस्पताल लाया गया. जहां से उसे गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

घटनाक्रम के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सेठपुर गांव निवासी मनीष के दोस्त सागर, अमन और आनंद निवासीगण ग्राम झाबरी थाना पथरी शनिवार को उससे मिलने लक्सर आए थे. चारों गांव से लक्सर पहुंचे. इसके बाद देर शाम को चारों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर लक्सर से सेठपुर गांव वापस लौट रहे थे. इस दौरान वह जब बालावाली तिराके निकट सहकारी बैंक के सामने पहुंचे, तभी यहां पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे बाइक सवार तीन युवकों ने उनका पीछा करते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. एक गोली मनीष की जांघ में और दूसरी कमर में रीढ़ की हड्डी के पास लगी, जिससे वह वहीं गिर गया.

भीड़भाड़ के बीच दिनदहाड़े गोली चलने से मौके पर सनसनी फैल गई और काफी लोग इकट्ठे हो गए. इस बीच हमलावर भाग गए. घायल अवस्था में मनीष को लक्सर के अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. तब तक उसके परिजन भी वहां आ चुके थे. परिजन उसे हरिद्वार लेकर गए. लेकिन वहां से भी उसे रेफर कर दिया गया.

लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौंथाण ने बताया कि शुरूआती जांच में आपसी विवाद का मामला सामने आया है. हमलावर युवकों की तलाश की जा रही है.