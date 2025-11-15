ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लक्सर, बीच सड़क हमलावरों ने युवक को मारी गोलियां

हरिद्वार के लक्सर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल

YOUNG MAN SHOT
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लक्सर (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में दोस्तों के साथ गांव जा रहे युवक पर बाइक सवार तीन युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. युवक को दो गोलियां लगी है. गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन फानन उसे अस्पताल लाया गया. जहां से उसे गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

घटनाक्रम के अनुसार, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सेठपुर गांव निवासी मनीष के दोस्त सागर, अमन और आनंद निवासीगण ग्राम झाबरी थाना पथरी शनिवार को उससे मिलने लक्सर आए थे. चारों गांव से लक्सर पहुंचे. इसके बाद देर शाम को चारों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर लक्सर से सेठपुर गांव वापस लौट रहे थे. इस दौरान वह जब बालावाली तिराके निकट सहकारी बैंक के सामने पहुंचे, तभी यहां पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे बाइक सवार तीन युवकों ने उनका पीछा करते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. एक गोली मनीष की जांघ में और दूसरी कमर में रीढ़ की हड्डी के पास लगी, जिससे वह वहीं गिर गया.

भीड़भाड़ के बीच दिनदहाड़े गोली चलने से मौके पर सनसनी फैल गई और काफी लोग इकट्ठे हो गए. इस बीच हमलावर भाग गए. घायल अवस्था में मनीष को लक्सर के अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. तब तक उसके परिजन भी वहां आ चुके थे. परिजन उसे हरिद्वार लेकर गए. लेकिन वहां से भी उसे रेफर कर दिया गया.

लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौंथाण ने बताया कि शुरूआती जांच में आपसी विवाद का मामला सामने आया है. हमलावर युवकों की तलाश की जा रही है.

अलकनंदा नदी में मिला एमपी के पर्यटक का शव: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में डूबने से एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई. नदी में शव दिखने पर स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और डीडीआरएफ टीम ने शव को नदी से निकाला. मृतक यात्री मध्य प्रदेश का रहने वाला था.

शनिवार को मुख्यालय स्थित एसबीआई के पीछे अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति का शव पानी में तैरता मिला. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बरामद कर जिला चिकित्सालय की मॉर्चरी में भेज दिया. मृतक का बैग नदी किनारे पत्थर पर रखा मिला, जिसमें रखे सामान से उसकी पहचान की गई. शव की पहचान विनीत कुमार तिवाड़ी (67 वर्ष) पुत्र विनय कुमार, निवासी 704 प्रकाश टॉवर, 23/2 वाईएन रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार घटना किस समय हुई, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रथम दृष्टया डूबने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी.

कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि मृतक के बैग से लाइसेंस बरामद हुआ, जिसके आधार पर पहचान पुख्ता की गई. परिजनों को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और डूबने के वास्तविक कारणों और समय का खुलासा जांच रिपोर्ट के बाद ही संभव होगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

युवक को मारी गोली
लक्सर में गोलीबारी
लक्सर में युवक को मारी गोली
YOUTH SHOT IN LAKSAR
YOUNG MAN SHOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.