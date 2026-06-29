मिर्जापुर में बदमाशों ने पिस्टल सटाकर सराफा कारोबारी को लूटा; सोने और चांदी के गहने लेकर फरार
घटना मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के धन्नूपुर गांव के सामने रविवार शाम की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 6:57 AM IST
मिर्जापुर: जिले के कछवां थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाशों ने सराफा कारोबारी को पिस्टल सटाकर दो लाख रुपए के जेवरात लूट लिए. पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए बदमाशों के पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया है.
घटना मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के धन्नूपुर गांव के सामने रविवार शाम की है. पीड़ित अजय केसरी ने बताया कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने चलती बाइक से चाभी निकाल ली और गाड़ी रोककर गाली गलौज करने लगे. उन्होंने जेवरात वाला बैग लूट लिया और फरार हो गए.
जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत कछवां के मंगरवारी वार्ड के रहने वाले व्यवसायी अजय केसरी का जलालपुर बाजार में आभूषण का दुकान है. रविवार को वह दुकान बंद करके घर लौट रहे थे.
धन्नूपुर गांव के सामने पहुंचने पर अजय केशरी को बाइक सवार बदमाशों ने असलहा दिखाकर रोक लिया. दो लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने, फोन और अन्य सामान लूटकर भाग गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज से जांच शुरू की है.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह ने बताया कि रविवार की रात अजय कुमार केसरी ने सूचना दी कि वह जलालपुर में सोनार का कार्य करते हैं. जब वह वापस आ रहे थे, तभी थाना कछवां एरिया के ग्राम धन्नूपुर में पीछा करते हुए एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवारों ने जबरदस्ती रोक लिया.
बाइक की डिग्गी में रखा करीब एक तोला सोने और 3-4 अन्य चांदी के आभूषणों को लूट लिया. सूचना पर तत्काल थाना कछवां पुलिस बल मौके पर पहुंची और CCTV सहित अन्य साक्ष्यों का संकलन किया है. घटना के अनावरण के लिए जनपदीय स्तर पर तीन टीमों का गठन किया गया है.
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