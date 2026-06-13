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बिलासपुर में सड़क पर झाड़ फूंक का झांसा, 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश

बिलासपुर: व्यापार विहार में दिनदहाड़े व्यापारी को झाड़ फूंक का झांसा देकर ठगी की वारदात सामने आई है. खरीदारी करने पहुंचे एक व्यापारी का 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर बाइक सवार दो बदमाश फरार हो गए.

व्यापारी के बेटे उमेश कुमार साहू ने बताया कि जिस समय उनके पिता के साथ यह घटना हुई वह कुछ दूरी पर थे. उमेश साहू ने बताया कि लहसुन, प्याज सहित अन्य कृषि उत्पादों की थोक खरीदारी के लिए दोनों पिता पुत्र 3 लाख लेकर व्यापार विहार पहुंचे. इसी दौरान उनके पिता से दो बाइक सवार बात करने लगे. आरोपियों ने पहले व्यापारी को अपनी बातों में उलझाया और तबीयत ठीक करने का झांसा देकर कुछ कदम आगे चलने के लिए कहा. इसी दौरान मौका मिलते ही आरोपी उनका रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. बुजुर्ग ने कुछ दूर तक आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई बिलासपुर लूट की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं कुछ दूरी पर था, तभी पिता के साथ दो लोग बात कर रहे थे. उन्होंने उनका रुपयों से भरा बैग छीना और भाग गए -उमेश कुमार साहू, व्यापारी का बेटा

तारबहार पुलिस कर रही जांच

अचानक हुई इस वारदात से व्यापारी हक्का-बक्का रह गया और उन्होंने शोर मचाया, और पीछे दौड़े लेकिन तब तक आरोपी तेज रफ्तार बाइक से मौके से फरार हो चुके थे. पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत तारबहार पुलिस में की. तारबहार पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस ने व्यापार विहार और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. फुटेज में बाइक सवार संदिग्धों की गतिविधियां सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है.तारबहार पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, बाइक और आरोपियों के हुलिए के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.