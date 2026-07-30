बरेली में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट; बाइक से फरार हुए बदमाश, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस
मीरगंज इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:42 PM IST
बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात जनसेवा केंद्र संचालक से 1.04 लाख रुपये से भरा बैग लूटने का मामला सामने आया है. बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, रामपुरा जाटान निवासी निर्देव कुमार का आरोप है कि 29 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे रामपुरा किसान चौराहे स्थित अपना जनसेवा केंद्र बंदकर बाइक से घर लौट रहे थे. उन्होंने बताया कि जब वह एक कॉलेज के पास मोड़ पर पहुंचे, तभी पीछे से आए दो युवकों ने उनके कंधे पर टंगे बैग पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से उनकी बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई.
पीड़ित ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी पर उनका तीसरा साथी पहले से बाइक लेकर खड़ा था. इसके बाद तीनों आरोपी एक ही बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. तहरीर के मुताबिक, बैग में 74,800 रुपए नकद और जमा करने के लिए अलग करीब 30 हजार रुपए रखे थे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.
मीरगंज इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
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