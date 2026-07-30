ETV Bharat / state

बरेली में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट; बाइक से फरार हुए बदमाश, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस

कोतवाली मीरगंज ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात जनसेवा केंद्र संचालक से 1.04 लाख रुपये से भरा बैग लूटने का मामला सामने आया है. बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.





पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, रामपुरा जाटान निवासी निर्देव कुमार का आरोप है कि 29 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे रामपुरा किसान चौराहे स्थित अपना जनसेवा केंद्र बंदकर बाइक से घर लौट रहे थे. उन्होंने बताया कि जब वह एक कॉलेज के पास मोड़ पर पहुंचे, तभी पीछे से आए दो युवकों ने उनके कंधे पर टंगे बैग पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से उनकी बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई.

