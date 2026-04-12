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पतरातू में ‘राहुल दुबे गैंग’ का खौफ, फायरिंग से इलाके में दहशत!

रामगढ़ः जिला के पतरातू थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार रात एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी.

शनिवार रात हथियारों से लैस बाइक सवार अपराधियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी. हालांकि वारदात के बाद घटना किसी को मालूम ना चले इसको लेकर गेट पर पेंट किया जा रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने करीब आठ राउंड गोलियां चलाईं, जिससे गेट पर कई छेद हो गए. इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने ली है. एक सोशल मीडिया पेज पर राहुल दुबे के नाम से बने पेज पर धमकी भरा पोस्ट करते हुए इस फायरिंग की जिम्मेदारी इस गैंग के द्वारा ली गयी है.

पूरे मामले में पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है देर रात बाइक पर सवार अपराधियों ने 7 -8 राउंड फायरिंग गेट पर किया है. पिछले सभी कांडों का लगभग खुलासा हो चुका है, पुलिस टीम काम कर रही है जल्द ही दहशत फैलाने वाले अपराधियों को धर दबोचा जाएगा.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के तुरंत बाद सीमेंट प्लांट प्रबंधन द्वारा गोली लगे गेट को जल्दबाजी में पेंट कर सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई. जिससे पूरे मामले पर पर्दा डालने की आशंका भी जताई जा रही है.