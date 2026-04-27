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पौड़ी में भीषण सड़क हादसा, बाइक और मैक्स गाड़ी की जोरदार टक्कर, दोनों वाहन खाई में गिरे

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. आज 27 अप्रैल सोमवार को खिर्सू के पास मैक्स वाहन बेकाबू होकर खाई में गिर गया. हादसे के वक्त वाहन में आठ लोग सवार थे. वाहन सवार सभी आठ लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें तत्काल पास के हॉस्पिटल भेजा गया.

फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार खिर्सू के पास मैक्स वाहन और बाइक की आमने-सामने से टक्कर हो गई थी. इसके बाद दोनों गाड़ियां खाई में गिर गई थी. वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को खाई के बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल भेजा गया, जहां फिलहाल सभी का उपचार जारी है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मैक्स वाहन पैठाणी से श्रीनगर की ओर आ रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई.