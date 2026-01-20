ETV Bharat / state

हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर मैक्स और बाइक की जबरदस्त टक्कर, युवक की मौके पर दर्दनाक मौत

हरिद्वार: नजीबाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर रसियाबड़ गांव के पास बाइक और मैक्स वाहन की टक्कर में बाइक युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार युवक नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रहा था. टक्कर लगते ही युवक दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि वाहन का लोहे का बंपर मुड़कर पीछे की ओर धंस गया. हेलमेट पहने होने के बावजूद बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 27 वर्षीय शादाब के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के स्योहारा, बिजनौर का रहने वाला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. चंडीघाट से लेकर चिड़ियापुर बॉर्डर तक हाईवे का यह हिस्सा अक्सर जानलेवा साबित हो रहा है.

यहां तेज रफ्तार, सड़क में गड्ढे और निर्माणधीन हाईवे हादसों का कारण बन रहे हैं. चार दिन पूर्व हाईवे पर ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवारों को रौंद दिया था, जिसमें मंदिर से लौट रहे स्कूटी सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी. इससे पूर्व भी यहां कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई राहगीरों की जानें जा चुकी हैं. सोमवार को शादाब अपने घर से हरिद्वार आ रहा था, जबकि मैक्स वाहन हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर जा रहा था. बाइक सवार तेज रफ्तार में अपनी लेन छोड़कर दूसरी ओर चला गया, जहां उसकी वाहन से टक्कर हो गई.