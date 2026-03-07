ETV Bharat / state

सड़कों पर मौत का कहर: अनूपगढ़ में दादा-पोती ने तो बूंदी में तीन बेटियों के पिता ने तोड़ा दम

अनूपगढ़ और बूंदी में हुए दो अलग अलग हादसों में दादी पोती व एक अन्य युवक की दर्दनाक मौत हो गई.

Accident In Anupgarh
हादसे में चकनाचूर हुई बाइक (ETV Bharat Shriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर/बूंदी: राजस्थान में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं और तीन मासूम बच्चियां अनाथ हो गईं. श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार दादा और उनकी पोती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं बूंदी के हिण्डोली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिससे उसकी तीन मासूम बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया. दोनों घटनाओं में चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

अनूपगढ़ क्षेत्र में शनिवार शाम नेशनल हाईवे 911 से गांव 4 एलएसएम की ओर जाने वाली लिंक रोड पर कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में बाइक सवार दादा और उनकी पोती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया. बांडा कॉलोनी पुलिस चौकी के एएसआई कालूराम मीणा ने बताया कि अनूपगढ़ के नेशनल हाईवे 911 से गांव 4 एलएसएम की ओर जाने वाली लिंक रोड पर शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दादा-पोती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई.

पढ़ें: भरतपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर कोयले से भरी ट्रेलर में लगी आग, जिंदा जला चालक

उन्होंने बताया कि मृतक इंद्र बावरी के शव को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है, जबकि मृतक कोमल और गंभीर रूप से घायल ज्योति को समेजा कोठी के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया है. पुलिस टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है. इंद्र बावरी अपनी दोनों पोतियों को स्कूल से लेकर अपने घर की ओर जा रहा था. मौके पर मौजूद सरपंच भागीरथ शर्मा ने बताया कि मृतक इंद्र बावरी (58) पुत्र भाग सिंह गांव 9 एलएसएम का निवासी था. उन्होंने बताया कि मृतका कोमल कक्षा 7 की छात्रा थी और ज्योति कक्षा 6 की छात्रा है.

अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर मारी: इधर, दूसरा हादसा बूंदी जिले के हिण्डोली थाना क्षेत्र में हुआ. यहां नेशनल हाईवे-52 पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक रवि राजावत (28) पुत्र नरेंद्र राजावत की मौत हो गई, जिससे तीन मासूम बेटियों के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया. हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि राजावत अपनी बाइक से बूंदी से हिण्डोली की ओर लौट रहा था. इसी दौरान हिण्डोली क्षेत्र के बड़ानयागांव में नेशनल हाईवे-52 स्थित बंधन होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि रवि गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल रवि को जिला अस्पताल बूंदी ले जाया गया. यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. परिजनों ने बताया कि रवि राजावत एक होटल पर काम करता था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसके परिवार में तीन छोटी-छोटी बेटियां हैं, जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी.

TAGGED:

BIKE COLLIDED WITH CAR
TWO PERSON DIED
CAR DRIVER FLED FROM THE SPOT
बूंदी में हादसा
ACCIDENT IN ANUPGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.