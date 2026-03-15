ETV Bharat / state

लखनऊ में रफ़्तार का कहर; बाइक और कार की टक्कर, नाबालिग समेत दो की मौत

कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया, हादसे में घायल दोनों लोगों की मौत हो गई है. कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में सड़क दुर्घटना. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ही बाइक पर सवार दोनों युवक किसान पथ से कानपुर रोड की ओर आ रहे थे. इसी दौरान कानपुर रोड से किसान पथ पर चढ़ने का प्रयास कर रही एक तेज रफ्तार कार से उनकी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

बिहार के रहने वाले थे दोनों: हादसे का शिकार हुए युवकों की पहचान विनीत (22) और सोनू (17) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. विनीत के पिता धीरेंद्र पाल बिजनौर के नटकुर में रहते हैं, जबकि सोनू के पिता शंभू प्रसाद सरोजनी नगर के सुभाष नगर में निवास करते हैं. ये दोनों युवक नटकुर के पास स्थित एक मुर्गी दाना कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का हाथ बंटाते थे. रविवार शाम करीब 5 बजे विनीत पल्सर बाइक चला रहा था और सोनू पीछे बैठा था, तभी दरोगा खेड़ा के पास यह हादसा हुआ.

बाइक को घसीटती ले गई कार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई. इस दौरान बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और घायलों को तत्काल सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया. स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लोक बंधु अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ पहुँचते ही विनीत को मृत घोषित कर दिया गया.

इलाज के दौरान तोड़ा दम: दूसरे घायल सोनू को गंभीर हालत में केजीएमयू ट्रामा सेंटर भेजा गया, लेकिन वहां पहुँचते ही डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. विनीत के परिवार में माता-पिता के अलावा दो छोटे भाई और दो बहनें हैं, जबकि सोनू के परिवार में उसके पिता और दो छोटे भाई रह गए हैं. इस हृदयविदारक घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है.

फरार कार चालक की तलाश: हादसे के बाद कार चालक अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और गाड़ी नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी. पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हादसे के समय कार की रफ्तार और चालक की पहचान सुनिश्चित की जा सके.

यह भी पढ़ें- स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला अफसर ने किया सुसाइड, कोलकाता की रहने वाली थीं

TAGGED:

BIKE AND CAR COLLIDE IN LUCKNOW
TWO INCLUDING MINOR KILLED
SAROJINI NAGAR CAR BIKE ACCIDENT
KANPUR ROAD ACCIDENT LUCKNOW
LUCKNOW ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.