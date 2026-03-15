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लखनऊ में रफ़्तार का कहर; बाइक और कार की टक्कर, नाबालिग समेत दो की मौत

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ही बाइक पर सवार दोनों युवक किसान पथ से कानपुर रोड की ओर आ रहे थे. इसी दौरान कानपुर रोड से किसान पथ पर चढ़ने का प्रयास कर रही एक तेज रफ्तार कार से उनकी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

बिहार के रहने वाले थे दोनों: हादसे का शिकार हुए युवकों की पहचान विनीत (22) और सोनू (17) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे. विनीत के पिता धीरेंद्र पाल बिजनौर के नटकुर में रहते हैं, जबकि सोनू के पिता शंभू प्रसाद सरोजनी नगर के सुभाष नगर में निवास करते हैं. ये दोनों युवक नटकुर के पास स्थित एक मुर्गी दाना कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का हाथ बंटाते थे. रविवार शाम करीब 5 बजे विनीत पल्सर बाइक चला रहा था और सोनू पीछे बैठा था, तभी दरोगा खेड़ा के पास यह हादसा हुआ.

बाइक को घसीटती ले गई कार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई. इस दौरान बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और घायलों को तत्काल सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया. स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लोक बंधु अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ पहुँचते ही विनीत को मृत घोषित कर दिया गया.