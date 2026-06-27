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देवघर श्रावणी मेले के लिए खरीदी गई बाइक एम्बुलेंस बनी शोभा की वस्तु! सरकारी संपत्ति की बर्बादी पर उठे सवाल

देवघर में सरकारी संपत्ति की बर्बादी का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

Bike ambulance in Deoghar
देवघर के जसीडीह सीएचसी परिसर में रखी बाइक एम्बुलेंस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 27, 2026 at 5:06 PM IST

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देवघर:श्रावणी मेले के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रशासनिक दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. पिछले वर्ष श्रद्धालुओं को भीड़भाड़ वाले इलाकों से समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से खरीदी गई बाइक एम्बुलेंस आज जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में धूल फांक रही है.

देखरेख के अभाव में लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है. ईटीवी भारत की टीम ने श्रावणी मेले से पहले जब इन बाइक एम्बुलेंसों का जायजा लिया तो पाया कि अधिकांश एम्बुलेंस लंबे समय से उपयोग में नहीं लाई गई है. कई एम्बुलेंस के पार्ट्स खराब हो गए हैं, स्ट्रेचर पर धूल और गंदगी जमी हुई है और बाइक के पहिए तक जमीन में धंस चुके हैं.

संवाददाता हितेश कुमार की रिपोर्ट और जसीडीह के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इससे स्पष्ट है कि इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया. शहरवासियों का मानना है कि यदि स्वास्थ्य विभाग चाहता तो इन बाइक एम्बुलेंसों का उपयोग केवल श्रावणी मेले तक सीमित न रखकर सामान्य दिनों में भी किया जा सकता था. जिले के कई ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बड़े एम्बुलेंस का पहुंचना कठिन होता है. ऐसे इलाकों में ये बाइक एम्बुलेंस मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती थी.

जसीडीह सीएचसी में धूल फांक रही बाइक एम्बुलेंस

हैरानी की बात यह है कि जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी इन एम्बुलेंसों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. अब सवाल यह उठ रहा है कि हर वर्ष श्रावणी मेले से पहले इनकी मरम्मत पर सरकारी राशि खर्च कर मोटे बिल तो बनाए जाते हैं, लेकिन पूरे वर्ष इनके रखरखाव और उपयोग को लेकर कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है.

Bike ambulance in Deoghar
बाइक एम्बुलेंस के पहिए की स्थिति. (फोटो-ईटीवी भारत)

बाइक एम्बुलेंस के उपयोग का आदेश नहींः डॉ. विश्वनाथ

इस संबंध में जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विश्वनाथ चौधरी ने बताया कि आम दिनों में इन बाइक एम्बुलेंसों के उपयोग का कोई आदेश प्राप्त नहीं है. वहीं, जब उनसे एम्बुलेंसों की खराब स्थिति की सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया.

देवघर विधायक ने जताई चिंता

उधर, स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने इसे सरकारी संपत्ति की बर्बादी बताते हुए चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस तरह अनुपयोगी पड़े रहना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देकर इन बाइक एम्बुलेंसों को पुनः चालू कराने तथा आम जनता के हित में उनका उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.

मामला संज्ञान में नहींः सिविल सर्जन

वहीं खराब पड़ी इन बाइक एम्बुलेंस को लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन अब वह इसको लेकर संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे और उच्च अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाएंगे.

Bike ambulance in Deoghar
बाइक एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर जमी धूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

विभाग पर उठ रहे गंभीर सवाल

अब सवाल यह उठता है कि जिस अस्पताल में यह एम्बुलेंस खराब हो रहे हैं क्या वहां के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ रही है. यदि पड़ रही है तो उन्होंने इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए? एक तरफ उच्च अधिकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मौजूद पदाधिकारी और कर्मचारी सिर्फ खानापूर्ति करते दिख रहे हैं.

Bike ambulance in Deoghar
बाइक एम्बुलेंस की स्थिति. (फोटो-ईटीवी भारत)

अब बड़ा सवाल यह है कि जनता की सुविधा के लिए खरीदी गई ये बाइक एम्बुलेंस आखिर कब तक अस्पताल परिसर में धूल फांकती रहेंगी और इनका वास्तविक उद्देश्य कब पूरा होगा?

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