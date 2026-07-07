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रुड़की में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने से जबरदस्त भिड़ंत, 3 युवकों की मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में कांवड़ पटरी मार्ग पर भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. दरअसल, तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया गया है कि टक्कर इतनी भयावह थी कि हादसे के बाद दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मांस के टुकड़े बिखर गए. हादसे का मंजर देखकर मौके पर पहुंचे लोगों की रूह कांप उठी.

रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बाजूहेड़ी गांव के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर बीते देर रात दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार लोग कई फीट दूर जाकर गिरे, हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया. जिसके बाद पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया.

जहां पर उनकी हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. इसी के साथ पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया और तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया, हालांकि हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. वहीं प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर मानी जा रही है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है, परिजनों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.