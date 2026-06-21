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Bikaner PBM Hospital : किडनी प्रभावित होने के मामले में एक और प्रसूता ने तोड़ा दम, दो दिन में दूसरी मौत

बीते करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर चल रही प्रसूता शारदा की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई.

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पीबीएम का एडमिन ब्लॉक (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 7:25 PM IST

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बीकानेर: शहर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले में रविवार को एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बीते करीब 20 दिन से वेंटिलेटर पर चल रही प्रसूता शारदा की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई. साथ ही इस पूरे मामले में जान गंवाने वाली प्रसूताओं की संख्या बढ़कर दो हो गई. इससे पहले दो दिन पूर्व प्रसूता प्रीति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. अस्पताल में अब इसी तरह दो और प्रसूताओं का इलाज चल रहा है.

पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया ने शारदा की मौत की पुष्टि की है. शारदा का पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव हुआ था. ऑपरेशन के कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ने लगी और किडनी ने काम करना लगभग बंद कर दिया. गंभीर हालत में उसे आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा. चिकित्सक लगातार उपचार में जुटे थे, लेकिन बचाया नहीं जा सका.

पढ़ें: Bikaner PBM Hospital : सिजेरियन के बाद किडनी प्रभावित होने के मामले में पहली मौत, 20 दिनों से लड़ रही थी जिंदगी की जंग

यह है मामला: पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की अचानक किडनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे. कई महिलाओं को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि कुछ का डायलिसिस किया गया. सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर पहुंच कर पीबीएम अस्पताल और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली थी.

कांग्रेस का विरोध: दो प्रसूताओं की मौत के बाद परिजनों में चिंता बढ़ गई. कांग्रेस का पीबीएम अस्पताल के बाहर पीबीएम सुधारो आंदोलन के तहत धरना जारी है. देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम ने कहा- पीबीएम अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक और प्रसूता शारदा की दुखद मृत्यु हो गई. अब तक दो प्रसूताओं की जान जा चुकी है, जबकि कई महिलाओं की किडनी खराब हो गई. यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन परिवारों के दर्द और टूटे हुए सपनों की कहानी है, जिन्होंने अपनों को खोया है. दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो. पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा मिले. अस्पताल की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार किया जाए.

पढ़ें: पीबीएम किडनी मामला: डॉक्टरों के बचाव में चिकित्सा मंत्री का अजीब बयान, बोले- महिलाएं नाचते आई थीं क्या?

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ANOTHER WOMAN DIES AFTER CHILDBIRTH
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