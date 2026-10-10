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बीकानेर के वूलन उद्योग पर वैश्विक संकट, न्यूजीलैंड में ऊन के दाम गिरे, अमेरिकी टैरिफ से भदोही तक थमी रफ्तार

वूलन उद्योग पर सकंट ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

बीकानेर : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्ची ऊन की कीमतों में नरमी और अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर बनी अनिश्चितता का सीधा असर अब बीकानेर के वूलन उद्योग पर दिखाई देने लगा है. न्यूजीलैंड की फाइन क्वालिटी ऊन सस्ती होने और विदेशी खरीदारों की हिचकिचाहट के चलते बीकानेर से लेकर उत्तर प्रदेश के भदोही तक की पूरी कारपेट सप्लाई चेन दबाव में आ गई है. मांग में अस्पष्टता के कारण कई इकाइयां अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पा रही हैं.

आयातित ऊन पर निर्भर कारोबार : बीकानेर का वूलन उद्योग लंबे समय से घरेलू ऊन के साथ आयातित ऊन पर भी निर्भर है. न्यूजीलैंड सहित मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली ऊन को यहां विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर ऊनी धागे के रूप में तैयार किया जाता है. यह धागा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही भेजा जाता है, जहां कारपेट निर्माण का बड़ा कारोबार केंद्रित है. पिछले कुछ वर्षों में बीकानेर में भी कारपेट निर्माण की इकाइयां स्थापित हुई हैं. ऐसे में ऊन के अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी पूरी कारोबारी श्रृंखला भदोही और निर्यात बाजार तक जुड़ी हुई है.