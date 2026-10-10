बीकानेर के वूलन उद्योग पर वैश्विक संकट, न्यूजीलैंड में ऊन के दाम गिरे, अमेरिकी टैरिफ से भदोही तक थमी रफ्तार
न्यूजीलैंड में ऊन की गिरती कीमतें और अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता से बीकानेर का वूलन उद्योग सुस्त पड़ा है.
Published : October 10, 2026 at 6:35 AM IST
बीकानेर : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्ची ऊन की कीमतों में नरमी और अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर बनी अनिश्चितता का सीधा असर अब बीकानेर के वूलन उद्योग पर दिखाई देने लगा है. न्यूजीलैंड की फाइन क्वालिटी ऊन सस्ती होने और विदेशी खरीदारों की हिचकिचाहट के चलते बीकानेर से लेकर उत्तर प्रदेश के भदोही तक की पूरी कारपेट सप्लाई चेन दबाव में आ गई है. मांग में अस्पष्टता के कारण कई इकाइयां अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पा रही हैं.
आयातित ऊन पर निर्भर कारोबार : बीकानेर का वूलन उद्योग लंबे समय से घरेलू ऊन के साथ आयातित ऊन पर भी निर्भर है. न्यूजीलैंड सहित मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली ऊन को यहां विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर ऊनी धागे के रूप में तैयार किया जाता है. यह धागा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही भेजा जाता है, जहां कारपेट निर्माण का बड़ा कारोबार केंद्रित है. पिछले कुछ वर्षों में बीकानेर में भी कारपेट निर्माण की इकाइयां स्थापित हुई हैं. ऐसे में ऊन के अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव का असर केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी पूरी कारोबारी श्रृंखला भदोही और निर्यात बाजार तक जुड़ी हुई है.
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करीब 100 इकाइयों में धागे का उत्पादन : कारोबारियों के अनुसार बीकानेर में वूलन उद्योग से जुड़ी करीब 100 इकाइयां संचालित हैं. इन इकाइयों में प्रतिदिन करीब एक लाख किलो तक ऊनी धागे का उत्पादन होने का अनुमान है. तैयार ऊनी धागे की औसत कीमत करीब 180 से 200 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है. कारोबारियों के मुताबिक इस उद्योग का वार्षिक कारोबार करीब दो हजार करोड़ रुपए के स्तर पर है. उद्योग में बड़ी संख्या में कार्डिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है. उपलब्ध कारोबारी आंकड़ों के अनुसार इकाइयों में सैकड़ों कार्ड मशीनें लगी हैं और प्रत्येक मशीन की उत्पादन क्षमता भी काफी अधिक है. इसके चलते ऊन की खरीद से लेकर धागा तैयार करने और उसे आगे कारपेट उद्योग तक पहुंचाने तक एक बड़ा रोजगार और कारोबारी नेटवर्क बीकानेर से जुड़ा हुआ है. वर्तमान में मांग में अनिश्चितता के चलते कई इकाइयां अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हैं.
न्यूजीलैंड की फाइन क्वालिटी ऊन के भाव नरम : वूलन कारोबारी रामपाल सारड़ा के अनुसार बीकानेर में न्यूजीलैंड सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों से कच्ची ऊन आती हैं. न्यूजीलैंड की ऊन अपनी फाइन क्वालिटी के लिए कारोबारियों के बीच महत्वपूर्ण मानी जाती है. इससे तैयार होने वाले ऊनी धागे का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारपेट निर्माण में होता है. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड की ऊन की खपत कम होने से वहां से ऊन की मांग में कमी आई है और इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है. वर्तमान में न्यूजीलैंड की ऊन अपेक्षाकृत कम भाव में उपलब्ध हो रही है. दूसरी ओर जिन कारोबारियों ने पहले ऊन ऊंचे भाव पर खरीदकर रखी थी, उनके लिए मौजूदा कम कीमतों के बीच पुराने स्टॉक को लेकर दबाव की स्थिति बन गई है.
बरत रहे सतर्कता : सारड़ा ने बताया कि अमेरिकी बाजार में टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण वहां के खरीदार भी बड़े ऑर्डर देने में सतर्कता बरत रहे हैं. अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर अलग-अलग समय पर की गई घोषणाओं और बयानों ने निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों को सावधान कर दिया है. इसका असर भारत से अमेरिका जाने वाले कारपेट के कारोबार पर पड़ने की आशंका है.
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ऑर्डर को लेकर स्पष्टता नहीं : कारपेट कारोबार में फिलहाल तैयार माल का बड़ा स्टॉक रखने से कारोबारी बच रहे हैं. इसकी एक वजह बाजार की मांग को लेकर बनी अनिश्चितता है. यदि विदेशी बाजार में ऑर्डर कम होते हैं या कीमतों में गिरावट आती है तो तैयार माल में लगाई गई पूंजी लंबे समय तक फंस सकती है. इसी वजह से कई कारोबारी ऑर्डर आधारित उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं. यानी जितना ऑर्डर उपलब्ध है, उसके अनुसार ही कच्चे माल की खरीद और उत्पादन की योजना बनाई जा रही है. इसका सीधा असर उत्पादन की गति पर पड़ता है.
कई पहलुओं पर असर : कारोबारियों का कहना है कि ऊन उद्योग में केवल कच्चे माल की कीमत ही महत्वपूर्ण नहीं है. विदेशी बाजार की मांग, निर्यात ऑर्डर, मालभाड़ा, समुद्री मार्ग, मुद्रा विनिमय दर और विभिन्न देशों की व्यापार नीतियां भी लागत और कारोबार की दिशा तय करती हैं.
अमेरिका के टैरिफ पर टिकी निर्यातकों की नजर : बीकानेर के वूलन और कारपेट कारोबार के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण बाजारों में शामिल है. ऐसे में अमेरिकी टैरिफ नीति में किसी भी बड़े बदलाव का असर भारतीय कारपेट की वहां की कीमत और प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है. कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी आयातकों को यदि अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है तो भारतीय कारपेट की अंतिम लागत बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में आयातक नए ऑर्डर देने से पहले बाजार की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर सकते हैं. वर्तमान में इसी अनिश्चितता के कारण निर्यातक भी बड़े पैमाने पर उत्पादन और स्टॉक को लेकर सावधानी बरत रहे हैं. वूलन कारोबारी राजाराम के अनुसार अमेरिकी बाजार में टैरिफ को लेकर स्पष्टता नहीं होने से भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिका के आयातक भी सतर्क हैं. इसका असर नए ऑर्डर की गति पर पड़ रहा है.
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मिडिल ईस्ट से आने वाली ऊन पर भी परिवहन की चुनौती : कारोबारी राजाराम के अनुसार वूलन उद्योग पर समय-समय पर अलग-अलग परिस्थितियों का दबाव आता रहा है. वर्तमान में एक तरफ अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाली ऊन की आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था भी चिंता का विषय बनी हुई है. उनका कहना है कि समुद्री मार्ग और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव का सीधा असर आयातित कच्चे माल की उपलब्धता और लागत पर पड़ता है. ऐसे में उद्योग के सामने एक साथ कई स्तरों पर अनिश्चितता बनी हुई है.
बीकानेर से भदोही तक जुड़ी है पूरी कारोबारी श्रृंखला : बीकानेर में आने वाली फाइन क्वालिटी कच्ची ऊन को यहां प्रोसेस करके ऊनी धागे में बदला जाता है. इसके बाद बड़ी मात्रा में यह धागा उत्तर प्रदेश के भदोही भेजा जाता है. भदोही देश के प्रमुख कारपेट निर्माण केंद्रों में शामिल है.
इस कारोबारी श्रृंखला में बीकानेर कच्ची ऊन के प्रसंस्करण और ऊनी धागे के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, जबकि भदोही में इसी धागे से कारपेट तैयार कर घरेलू और विदेशी बाजारों में भेजे जाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में बीकानेर में भी कारपेट निर्माण की इकाइयों की संख्या बढ़ी है. इस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊन की कीमत और कारपेट की मांग में बदलाव का असर बीकानेर की फैक्ट्रियों से लेकर भदोही के कारपेट कारोबार और आगे निर्यात बाजार तक पहुंचता है.
पुराने स्टॉक पर दबाव : न्यूजीलैंड की ऊन के सस्ती होने से नए सिरे से कच्चा माल खरीदने वाले कारोबारियों को लागत कम करने का अवसर मिल सकता है. लेकिन दूसरी ओर ऊंचे भाव पर पहले से खरीदी गई ऊन का स्टॉक रखने वाले कारोबारियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है. यदि बाजार में ऊन के भाव और नीचे आते हैं तो पुराने स्टॉक की लागत और मौजूदा बाजार कीमत के बीच अंतर बढ़ सकता है. यही वजह है कि कारोबारी फिलहाल बड़ी मात्रा में कच्ची ऊन या तैयार कारपेट का स्टॉक करने के बजाय बाजार की दिशा पर नजर रख रहे हैं.
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उत्पादन, रोजगार और निर्यात पर व्यापक असर की आशंका : बीकानेर का वूलन उद्योग केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। इससे ऊन की खरीद, परिवहन, सफाई, कार्डिंग, स्पिनिंग, पैकेजिंग और तैयार माल की सप्लाई से जुड़े अनेक छोटे-बड़े कारोबारी और श्रमिक जुड़े हुए हैं. इसलिए उत्पादन में कमी का असर पूरी कारोबारी श्रृंखला पर पड़ सकता है. वर्तमान परिस्थितियों में उद्योग के सामने मुख्य चुनौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और मांग को लेकर बनी अनिश्चितता है. यदि अमेरिका में टैरिफ नीति स्पष्ट होती है और कारपेट के नए ऑर्डर सामान्य होते हैं तो उद्योग को राहत मिल सकती है. वहीं अंतरराष्ट्रीय ऊन बाजार में कीमतों में और गिरावट तथा निर्यात मांग में कमी जारी रहती है तो पुराने स्टॉक और उत्पादन दोनों पर दबाव बढ़ सकता है.
हालातों पर नजर : फिलहाल बीकानेर के कारोबारी न्यूजीलैंड की ऊन के भाव, आयात की लागत, मिडिल ईस्ट से आने वाले माल की स्थिति और अमेरिका के कारपेट बाजार में नए ऑर्डर पर नजर बनाए हुए हैं. आने वाले दिनों में इन्हीं कारकों से तय होगा कि बीकानेर की वूलन इकाइयां उत्पादन बढ़ाती हैं या मांग और कीमतों की स्थिति स्पष्ट होने तक सावधानी की रणनीति अपनाती हैं.
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