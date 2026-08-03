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Bikaner Tourism : विश्वस्तरीय खगोलीय वेधशाला की संभावनाएं तलाशने पहुंचे आईआईए और डीएसटी के वैज्ञानिक

बीकानेर: सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध बीकानेर अब विज्ञान और खगोलीय पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर भारतीय खगोलीय अनुसंधान संस्थान (आईआईए) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बीकानेर का दौरा कर यहां विश्वस्तरीय खगोलीय वेधशाला स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन किया.

डार्क-स्काई क्षेत्रों का किया निरीक्षण : दौरे के दौरान आईआईए के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. निरुज मोहन और प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक डॉ. दोरजे आमचुंग ने बीकानेर के उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां प्रकाश प्रदूषण बेहद कम है. ऐसे डार्क-स्काई क्षेत्र खगोलीय अनुसंधान और अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं. वैज्ञानिकों ने संभावित स्थलों की भौगोलिक स्थिति, मौसम और आकाशीय दृश्यता का भी अवलोकन किया.

बन सकता एस्ट्रो-टूरिज्म का राष्ट्रीय केंद्र : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर की स्वच्छ जलवायु, कम प्रकाश प्रदूषण, विशाल खुला आकाश और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां इसे देश के सबसे उपयुक्त एस्ट्रो-टूरिज्म स्थलों में शामिल करती हैं. यदि इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो बीकानेर न केवल देश, बल्कि विश्व के प्रमुख एस्ट्रो-टूरिज्म केंद्रों में अपनी जगह बना सकता है.

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उन्होंने कहा कि बीकानेर की पहचान अभी तक मुख्य रूप से संस्कृति, विरासत और पर्यटन से रही है, लेकिन अब इसे विज्ञान और खगोल अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे देश-विदेश के वैज्ञानिक, शोधार्थी, विद्यार्थी और खगोल प्रेमी बड़ी संख्या में बीकानेर का रुख कर सकेंगे.