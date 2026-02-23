ETV Bharat / state

Exclusive : विधायक जेठानंद बोले- भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा, टिकट को लेकर कही ये बड़ी बात

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर पश्चिम से भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि मेरे से पहले करीब 40 साल से बीकानेर में भ्रष्टाचार हो रहा था और उसको खत्म करने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा. बीकानेर को बजट में क्या कुछ मिला ? इसको लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने बीकानेर में एक ब्रिज की डिमांड की थी, लेकिन प्रशासन की रिपोर्ट में उसकी आवश्यकता नहीं बताई गई.

हालांकि, बीकानेर के जिला अस्पताल को लेकर काफी कुछ काम हुआ है. आने वाले समय में इस जिला अस्पताल में कई तरह के इलाज की जांच और इसका विस्तार होगा, जिससे लोगों को पीबीएम अस्पताल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

विधायक जेठानंद व्यास से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

पीबीएम में भ्रष्टाचार पर यहा बोले : पीबीएम अस्पताल में भ्रष्टाचार होने की खुद के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मैंने पहले भी उच्च स्तर पर अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी इस बात को बताया है और विधानसभा में भी इस मामले को उठाया है. भ्रष्टाचार के खात्मे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें समय लगता है. हालांकि, जब उनसे सवाल किया गया कि 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होगा तो उन्होंने कहा कि 40 सालों का भ्रष्टाचार है. धीरे-धीरे खत्म होगा, लेकिन मैं इसको खत्म करने में लगा हुआ हूं और पहले कार्यकाल में तो इसकी नींव खोद रहा हूं. अगली बार जनता आशीर्वाद देगी तो भ्रष्टाचार की जड़ को उखाड़ दूंगा.