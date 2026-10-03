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दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए शिक्षक सलीम का नवाचार, बनाई 'स्पेशल ब्रेल स्लेट'

दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने की दिशा में शिक्षक सलीम ने अनूठा नवाचार किया है. पढ़िए अरविंद व्यास की रिपोर्ट...

'स्पेशल ब्रेल स्लेट'
'स्पेशल ब्रेल स्लेट' (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 5:10 PM IST

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बीकानेर : राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, बीकानेर में दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पढ़ाने के लिए विद्यालय के दृष्टिबाधित शिक्षक सलीम ने अपने स्तर पर एक विशेष ब्रेल स्लेट तैयार की है. लकड़ी से तैयार की गई इस स्लेट में सामान्य ब्रेल स्लेट की तुलना में बड़े डॉट्स बनाए गए हैं. इसका उद्देश्य शुरुआती कक्षाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को ब्रेल के अक्षरों और डॉट्स के पैटर्न को स्पर्श के माध्यम से आसानी से पहचानने में मदद करना है.

इसी स्कूल के रहे छात्र : सलीम का यह नवाचार इसलिए भी खास है, क्योंकि वह स्वयं इसी विद्यालय के छात्र रह चुके हैं. जिस उम्र और स्तर पर उन्होंने ब्रेल सीखने की प्रक्रिया को समझा, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि छोटे बच्चों के लिए शुरुआती अभ्यास को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है. इसके बाद उन्होंने उपलब्ध संसाधनों से लकड़ी की स्लेट तैयार की और उस पर बड़े डॉट्स बनाकर बच्चों को अभ्यास कराना शुरू किया.

शिक्षक सलीम की 'स्पेशल ब्रेल स्लेट' (ETV Bharat Bikaner)

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ब्रेल सीखने में स्पर्श की अहम भूमिका : ब्रेल दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की स्पर्श आधारित प्रणाली है. इसमें छह उभरे हुए डॉट्स की एक सेल के अलग-अलग संयोजन से अक्षर, अंक और अन्य चिह्न बनाए जाते हैं. जहां सामान्य लिखित अक्षर आंखों से देखकर पहचाने जाते हैं, वहीं ब्रेल में अक्षर की पहचान उंगलियों के स्पर्श से की जाती है. भारत में भारतीय भाषाओं के लिए मानकीकृत भारती ब्रेल व्यवस्था का उपयोग किया जाता है.

शिक्षा मंत्रालय की दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी सामग्री में भी ब्रेल पढ़ने से पहले बच्चों में स्पर्श संबंधी अनुभव, हाथों की गतिविधि, उंगलियों की सही स्थिति और हल्के स्पर्श से पहचान विकसित करने को महत्वपूर्ण बताया गया है. बच्चों को विभिन्न आकार, बनावट और वस्तुओं को स्पर्श से पहचानने जैसी गतिविधियां भी प्री-ब्रेल अभ्यास का हिस्सा मानी जाती हैं. इसी आधार पर सलीम की ओर से तैयार की गई बड़ी डॉट्स वाली स्लेट शुरुआती बच्चों के लिए अभ्यास का स्थानीय और सरल माध्यम बन रही है.

शिक्षक का नवाचार
शिक्षक का नवाचार (ETV Bharat GFX)

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छोटे डॉट्स को पहचानने में आती थी परेशानी : शिक्षक सलीम बताते हैं कि सामान्य ब्रेल स्लेट पर डॉट्स अपेक्षाकृत छोटे होते हैं. जो बच्चे पहली बार ब्रेल सीखना शुरू करते हैं, उनके लिए उंगलियों से इन छोटे डॉट्स के पैटर्न को महसूस करना और फिर उसे किसी अक्षर से जोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसी परेशानी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि यदि शुरुआती बच्चों के लिए डॉट्स थोड़े बड़े और स्पष्ट बनाए जाएं तो वे उन्हें स्पर्श के जरिए आसानी से महसूस कर सकेंगे. इसी सोच से उन्होंने लकड़ी की स्लेट पर बड़े डॉट्स तैयार किए. इस स्लेट से बच्चों को ब्रेल के अक्षर पहचानने और उनका लगातार अभ्यास करने में मदद मिल रही है. खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो अभी ब्रेल की बुनियादी जानकारी हासिल कर रहे हैं, यह स्लेट उपयोगी साबित हो रही है.

राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, बीकानेर
राजकीय नेत्रहीन विद्यालय, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)

बच्चों की परेशानी पता है : सलीम बताते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों की परेशानी को समझने का उनका अनुभव किताबों तक सीमित नहीं है. उन्होंने स्वयं इसी विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई की है, इसलिए उन्हें पता है कि जब कोई बच्चा पहली बार ब्रेल की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे डॉट्स को महसूस करने, उनका क्रम समझने और उन्हें अक्षर से जोड़ने में किस तरह अभ्यास की जरूरत होती है. इसी अनुभव के कारण उनके मन में विचार आया कि बच्चों के लिए ऐसी स्लेट तैयार की जाए, जिससे ब्रेल सीखने की शुरुआती प्रक्रिया थोड़ी सरल हो सके. उनका प्रयास किसी बड़े प्रोजेक्ट या महंगे उपकरण पर आधारित नहीं है. उन्होंने स्थानीय स्तर पर लकड़ी की स्लेट तैयार कर उसमें बड़े डॉट्स बनाए और उसे बच्चों के अभ्यास के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया.

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अब कम उम्र में विद्यालय पहुंच रहे दृष्टिबाधित बच्चे : सलीम के अनुसार, पिछले समय की तुलना में अब दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावकों में जागरूकता बढ़ी है. पहले कई बार बच्चों का विद्यालय में प्रवेश अपेक्षाकृत अधिक उम्र में कराया जाता था. पहले 10 से 12 साल की उम्र में भी बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेने आते थे. अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है और करीब 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश लेने लगे हैं. इससे शुरुआती स्तर पर बच्चों को ब्रेल, भाषा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर कम उम्र में मिल रहा है. सलीम का मानना है कि कम उम्र में विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री भी उनकी उम्र और सीखने की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए. बड़े डॉट्स वाली स्लेट इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है.

बच्चों को ब्रेल सीखाते सलीम
बच्चों को ब्रेल सीखाते सलीम (ETV Bharat Bikaner)

10वीं के छात्र अमित ने बताया- छोटे बच्चों के लिए मददगार : विद्यालय की दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अमित ने भी इस स्लेट को उपयोगी बताया. उनका कहना है कि बड़े डॉट्स होने के कारण शुरुआती स्तर पर ब्रेल सीखने वाले बच्चों को अक्षर पहचानने में मदद मिलती है. अमित के मुताबिक जो बच्चे अभी ब्रेल सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए लगातार अभ्यास जरूरी है. ऐसे में डॉट्स को आसानी से महसूस कर पाना उनके सीखने की प्रक्रिया को सरल बना सकता है.

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अभिभावक बोले- बच्चे की अक्षर समझने की क्षमता में आया फर्क : विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे के अभिभावक केनका ओला ने भी इस नवाचार को उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि उनका बच्चा भी इसी विद्यालय में पढ़ रहा है और जब से उसने इस विशेष स्लेट का इस्तेमाल शुरू किया है, उसके अक्षर समझने की क्षमता में अंतर देखने को मिला है. शुरुआती समय में बच्चे को अक्षरों को समझने और पहचानने में परेशानी होती थी, लेकिन बड़े डॉट्स वाली स्लेट से अभ्यास करने के बाद उसे ब्रेल के अक्षरों को समझने में सुविधा हो रही है. अभिभावक का मानना है कि छोटे बच्चों के लिए इस तरह की सरल और जरूरत के अनुसार तैयार की गई शिक्षण सामग्री उपयोगी हो सकती है.

बड़े डॉट्स के साथ स्पेशल स्लेट
बड़े डॉट्स के साथ स्पेशल स्लेट (ETV Bharat Bikaner)

ब्रेल सामग्री और समावेशी शिक्षा पर भी जोर : दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल केवल पढ़ने-लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच का महत्वपूर्ण साधन है. भारत में समावेशी शिक्षा के तहत ब्रेल किताबों, बड़े अक्षरों वाली किताबों, शिक्षण-अधिगम सामग्री और सहायक उपकरणों की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है. समग्र शिक्षा कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकों और शिक्षण सामग्री के साथ-साथ सहायक उपकरणों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है.

इससे आसानी से डॉट्स को पहचानने में मदद
इससे आसानी से डॉट्स को पहचानने में मदद (ETV Bharat Bikaner)

केंद्र सरकार का डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स (DALM) प्रोजेक्ट भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों सहित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ब्रेल, टैक्टाइल सामग्री, डिजिटल और अन्य सुलभ प्रारूपों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर केंद्रित है. ऐसे में सलीम की बनाई गई स्लेट को बड़े स्तर की ब्रेल व्यवस्था के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि शुरुआती स्तर पर बच्चों को स्पर्श आधारित अक्षर पहचान का अभ्यास कराने वाले स्थानीय नवाचार के रूप में देखा जा सकता है.

बच्चों को सिखाते सलीम
बच्चों को सिखाते सलीम (ETV Bharat Bikaner)

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