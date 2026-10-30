बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का विपक्ष पर हमला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाने का आरोप
बीकानेर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाग लिया.
Published : October 30, 2026 at 8:05 PM IST
बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. भाजपा कार्यालय में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में जनादेश स्वीकार करने के बजाय चुनाव आयोग पर आरोप लगाना उचित नहीं. SIR प्रक्रिया को मतदाता सूची शुद्धता के लिए जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह नई नहीं है, 12 बार हो चुकी है. इनमें से 10 बार कांग्रेस सरकार में हुई है'.
उन्होंने कहा कि भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' का उद्देश्य कांग्रेस के दुष्प्रचार को जनता के सामने उजागर करना है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल जनादेश का अपमान करते हुए संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
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SIR लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम: केंद्रीय मंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना आवश्यक है. मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थान बदल चुके लोगों तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान करना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में वास्तविक मतदाताओं के नाम होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है. मेघवाल ने बताया कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है. देश में पहले भी 12 बार यह प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है, जिनमें 10 बार कांग्रेस की सरकार थी. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 2.80 करोड़ मृत मतदाताओं, 6.3 करोड़ स्थान बदल चुके मतदाताओं तथा एक करोड़ दोहरे नामों की पहचान की गई है.
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भी भागीदारी रहती है. नाम जोड़ने और हटाने के लिए निर्धारित विधिसम्मत प्रक्रिया तथा अपील का प्रावधान भी मौजूद है. इसके बावजूद कांग्रेस इस प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.
हार के बाद आयोग पर सवाल उठाना गलत: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव में जनसमर्थन हासिल नहीं कर पाती है तो चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगती है. उन्होंने कहा कि केवल मुद्दे खड़े करने और आरोप लगाने से सच्चाई नहीं बदलती. विपक्ष को लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह चाहती है कि मृत मतदाताओं और विदेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची में बने रहें?. लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस को पहले अपने इतिहास पर आत्ममंथन करना चाहिए.
रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक में भारत की ताकत बढ़ी: मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. चंद्रयान, मंगलयान, सूर्य मिशन और ऑपरेशन सिंदूर भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता, सामरिक शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और उपलब्धियों के बीच विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि निराधार आरोप लगाकर भ्रम का वातावरण बनाना चाहिए. भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, जिला प्रभारी महावीर सैनी, जिला मीडिया संयोजक मनीष सोनी एवं कमल गहलोत सहित अन्य पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे. भाजपा का यह अभियान 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक चलेगा.
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