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बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का विपक्ष पर हमला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाने का आरोप

कार्यकर्ता संवाद में मौजूद केंद्रीय मंत्री मेघवाल व अन्य ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. भाजपा कार्यालय में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में जनादेश स्वीकार करने के बजाय चुनाव आयोग पर आरोप लगाना उचित नहीं. SIR प्रक्रिया को मतदाता सूची शुद्धता के लिए जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह नई नहीं है, 12 बार हो चुकी है. इनमें से 10 बार कांग्रेस सरकार में हुई है'.

उन्होंने कहा कि भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान' का उद्देश्य कांग्रेस के दुष्प्रचार को जनता के सामने उजागर करना है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल जनादेश का अपमान करते हुए संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.