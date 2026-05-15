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बीकानेर हादसा: डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे

डिग्गी में डूबीं तीन सगी बहनें ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

बीकानेर : बज्जू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्रान्धी की रोही में गुरुवार शाम को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. जहां खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत हो गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि दर्दनाक हादसे के बाद शुक्रवार को तीनों बहनों की शवों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपे गए हैं. घटना की मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई है. एक को बचाने गई दो बहनें भी डूबी : दरअसल हादसा उस समय हुआ जब एक बहन को बचाने के प्रयास में बाकी दोनों बहनें भी पानी में उतर गईं और तीनों गहरे पानी में डूब गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. किसान खेताराम मेघवाल का परिवार खेती-किसानी करता है. गुरुवार दोपहर उसकी बेटियां धापू, अनु और सुशीला खेत के पास बनी डिग्गी पर पशुओं को पानी पिलाने गई थीं. इसे भी पढ़ें: धौलपुर: शादी के गीतों के बीच मातम, नहाते समय पार्वती नदी में डूबा दूल्हे का चचेरा भाई