ETV Bharat / state

बीकानेर हादसा: डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे

बीकानेर के बज्जू में एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में डिग्गी में डूबीं तीन सगी बहनें.

डिग्गी में डूबीं तीन सगी बहनें
डिग्गी में डूबीं तीन सगी बहनें (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : बज्जू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्रान्धी की रोही में गुरुवार शाम को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. जहां खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत हो गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि दर्दनाक हादसे के बाद शुक्रवार को तीनों बहनों की शवों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपे गए हैं. घटना की मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

एक को बचाने गई दो बहनें भी डूबी : दरअसल हादसा उस समय हुआ जब एक बहन को बचाने के प्रयास में बाकी दोनों बहनें भी पानी में उतर गईं और तीनों गहरे पानी में डूब गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. किसान खेताराम मेघवाल का परिवार खेती-किसानी करता है. गुरुवार दोपहर उसकी बेटियां धापू, अनु और सुशीला खेत के पास बनी डिग्गी पर पशुओं को पानी पिलाने गई थीं.

इसे भी पढ़ें: धौलपुर: शादी के गीतों के बीच मातम, नहाते समय पार्वती नदी में डूबा दूल्हे का चचेरा भाई

तलाश किया तो पता चला : शाम होने के बाद भी तीनों बहनें ढाणी में नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश की और फिर बाद में परिजन खेत की ओर पहुंचे और डिग्गी के पास अनहोनी की आशंका नजर आई जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सूचना मिलते के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तैराकों को की मदद से दो बहनों के शव बाहर निकाल लिए. तीसरी बहन का कोई पता नहीं चल पाया. बाद में पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर डिग्गी का हिस्सा तुड़वाया, जिसके बाद तीसरे शव को भी बाहर निकाला गया.

तीन दिन पहले ही ससुराल से आई : मृतका 23 वर्षीय धापू विवाहित थी और तीन दिन पहले ही अपने ससुराल से पीहर आई थी. उसके एक बेटा और एक बेटी है. दूसरी बहन अनु की उम्र 18 वर्ष और सुशीला की उम्र 17 वर्ष बताई गई है. परिवार में कुल सात बहनें और एक भाई हैं. घटना की सूचना पर कोलायत वृत्ताधिकारी संग्राम सिंह और बज्जू थानाधिकारी जगदीश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

TAGGED:

डिग्गी में डूबने से मौत
BIKANER TRAGEDY
THREE SISTERS DROWN IN WATER
SISTERS DROWN IN DIGGI
DEATH BY DROWNING IN A POND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.