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बीकानेर से बांद्रा के बीच जयपुर व कोटा होकर चल रही स्पेशल ट्रेन रेगुलर, 26 अगस्त से चलेगी वीकली एक्सप्रेस, कम हो जाएगा किराया

कोटा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन ( Etv bharat kota )

कोटा : रेलवे यात्रियों के डिमांड के आधार पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन त्योहारों के अवसर पर किया जाता है. ऐसी कई ट्रेनें हैं, जिन्हें त्योहारों के बाद भी यात्री भार मिलता है और उन्हें लंबे समय तक चलाया जाता है. इस तरह की ट्रेनों को रेलवे रेगुलर भी कर रहा है. इसी क्रम में बीकानेर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच जयपुर व कोटा होकर चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन को भी अब रेगुलराइज किया जा रहा है. इस ट्रेन को 26 अगस्त से बीकानेर की तरफ और 27 अगस्त को बांद्रा की तरफ से वीकली एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा. इसके बाद यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन पूरे साल चलेगी. इसे रेगुलर नंबर भी अलॉट कर दिया गया है. दूसरी तरफ वीकली स्पेशल ट्रेन का जहां किराया ज्यादा था, अब रेगुलर ट्रेन में यह किराया कम हो जाएगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04711 को नया नंबर 14711 देते हुए बीकानेर बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस के रूप में रेगुलेट किया गया है. यह 26 अगस्त से संचालित होगी. वापसी में आने वाली ट्रेन नंबर 04712 को रेगुलराइज करते हुए 14712 बांद्रा टर्मिनल बीकानेर स्पेशल किया गया है, यह ट्रेन 27 अगस्त से बांद्रा से चलेगी. बीकानेर बांद्रा टर्मिनस ट्रेन बीकानेर से बुधवार 1:30 पर रवाना होगी. रात 7:35 पर जयपुर और देर रात 11:35 पर कोटा पहुंचेगी. गुरुवार दोपहर 3:50 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. वापसी में बांद्रा बीकानेर ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से गुरुवार रात 7:25 पर रवाना होगी, शुक्रवार सुबह 9:30 पर कोटा और दोपहर 2:50 पर जयपुर पहुंचेगी, जिसके बाद रात 11:55 पर बीकानेर पहुंचेगी. पढे़ं. Raksha Bandhan Special Train: कोटा से दिल्ली, जबलपुर और मथुरा के लिए चलेंगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें