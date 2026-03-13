ETV Bharat / state

Exclusive: डॉ. देवनानी बोले- जीवन एक लॉकर की तरह, जहां कर्म और भाग्य दो चाबियां लगती हैं...

जो सोचा वह मिलता गया : इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में देवनानी ने कहा कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब सोचा था कि शिक्षक बनूंगा तो सुधार होगा और जब शिक्षक बन गया तो सोचा की प्रिंसिपल बनाकर कुछ सुधार करूंगा. भाग्य से मुझे प्रिंसिपल भी बनने का मौका मिला, तब सोचा कि मंत्री के हाथ में सब कुछ होता है और मैं मंत्री बना और तकनीकी शिक्षा का भी मंत्री बना. इसलिए जिंदगी में जो सोचा, वह मिलता गया और आज डॉक्टरेट की मानद डिग्री भी मिल गई.

बीकानेर: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अब डॉ. वासुदेव देवनानी के नाम से संबोधित होंगे. शुक्रवार को बीकानेर स्थित बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में वासुदेव देवनानी को डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की. विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अखिल रंजन गर्ग और जोधपुर आईआईटी के निदेशक डॉ. अविनाश अग्रवाल ने देवनानी को यह डिग्री प्रदान की.

स्पीकर देवनानी की ईटीवी भारत से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

पढे़ं : नागौर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान: जनगणना के बाद राजस्थान में बढ़ सकती हैं 65-70 सीटें

कर्म और भाग्य लॉकर की दो चाबियां : हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में भविष्य में परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य लॉकर की दो चाबियों के समान हैं. कर्म की चाबी सबके पास होती है, लेकिन भाग्य पर ही सब कुछ निर्भर करता है और जब दोनों चाबियां मिल जाती हैं, तब लॉकर खुलता है. उन्होंने कहा कि भविष्य की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और इस आधार पर अपनी-अपनी पार्टियों के नेताओं को मौका मिलेगा.

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें : विधानसभा अध्यक्ष बोले- सनातन ने समाज को नैतिकता, कर्तव्य और मानवता का मार्ग दिखाया

विधानसभा में कई नवाचार : देवनानी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कई नवाचार किए हैं और आने वाले दिनों में कई और नवाचार होंगे. इस पर भविष्य में और भी लंबी चर्चा करेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मेरे साथ विधानसभा में जो भी विधायक हैं, वह मेरे साथी ही हैं और मैं खुद को प्रिंसिपल की भूमिका में नहीं मानता. किसी हंटर की जोर पर व्यवस्था भी नहीं चला रहा हूं, बल्कि सबकी सहयोग से व्यवस्था चल रही है. इस बार सदन में काफी अच्छी चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि अनुशासन मेरी प्राथमिकता है और मैं खुद शिक्षक रहा हूं. इसलिए अनुशासित रहना और अनुशासित रखना मेरी अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी है.