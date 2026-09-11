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निकाय चुनाव-2026: बीकानेर, श्रीगंगानगर और बूंदी में दूसरे चरण का मतदान संपन्न, बूंदी में 81.50% वोटिंग

देशनोक में 81.53 प्रतिशत मतदान रहा, यहां 16,220 में से 13,224 ने वोट डाला. नोखा में 75.61 प्रतिशत मतदान हुआ.

Burgaj couple casts voter
बुर्गज दंपती ने किया मतदान. (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 8:58 PM IST

6 Min Read
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बीकानेर/श्रीगंगानगर/बूंदी: नगरीय निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. बीकानेर के 6 निकायों - देशनोक, नोखा, खाजूवाला, नापासर, लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ में 234 केंद्रों पर वोटिंग हुई. कई निकायों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान रहा. नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी से मतदान थोड़ी देर बाधित रहा, जिसे तकनीकी टीम ने ठीक कर दोबारा शुरू कराया.

इसी प्रकार श्रीगंगानगर में भी मतदाताओं ने उत्साह से वोट डाले. जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन और एसपी मृदुल कच्छावा ने लगातार मॉनिटरिंग की. मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जा रहा है.

वहीं, बूंदी की चार नगर पालिकाओं में लोकतंत्र का महापर्व उत्साह के साथ मनाया गया. शाम 6 बजे तक चारों निकायों में कुल 81.50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. द्वितीय चरण में 104 वार्डों के 66,714 मतदाताओं में से 54,375 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सबसे अधिक 85.14 प्रतिशत मतदान कापरेन में हुआ.

Police forces were deployed during the voting.
वोटिंग के दौरान पुलिस बल तैनात रहा. (ETV Bharat Bikaner)

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बीकानेर जिले में 75.73 प्रतिशत मतदान: निर्वाचन आयोग के अनुसार, बीकानेर जिले की छह नगर निकायों में शाम 6 बजे तक कुल 75.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. छह निकायों में कुल 1 लाख 64 हजार 986 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 1 लाख 24 हजार 938 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

आंकड़ों के अनुसार लूणकरणसर में सबसे अधिक 81.70 प्रतिशत मतदान हुआ, यहां 24,578 में से 20,079 ने वोट डाला. देशनोक में 81.53 प्रतिशत मतदान रहा, यहां 16,220 में से 13,224 ने वोट डाला. नोखा में 75.61 प्रतिशत, खाजूवाला में 74.92 प्रतिशत और श्रीडूंगरगढ़ में 73.53 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि नापासर में सबसे कम 68.90 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, यहां 18,918 में से 13,035 ने वोट डाला.

elderly woman cast her vote at the polling station.
बुज़ुर्ग महिला ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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लूणकरणसर और देशनोक में सबसे ज्यादा मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: लूणकरणसर और देशनोक में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया. वहीं, नापासर में मतदान 70 फीसदी से नीचे रहा. मतदान के दौरान कई केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं, महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आया. कई बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे. मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं.

श्रीगंगानगर में मतदाताओं में दिखा उत्साह: दूसरे चरण में श्रीगंगानगर जिले में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. जिले की नगर परिषद श्रीगंगानगर सहित सादुलशहर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर और पदमपुर में मतदान हुआ. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सादुलशहर में सबसे अधिक 86.70 प्रतिशत मतदान हुआ. केसरीसिंहपुर में 86.36 प्रतिशत, गजसिंहपुर में 84.50 प्रतिशत, श्रीकरणपुर में 81.32 प्रतिशत, पदमपुर में 78.71 प्रतिशत और नगर परिषद श्रीगंगानगर में 71.54 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

Women voters cast vote at polling center
मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर डाला वोट (ETV Bharat Bundi)

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EVM में कैद हुआ प्रत्याशियों का भविष्य: मतदान समाप्त होने के साथ ही दोनों जिलों में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भविष्य EVM में कैद हो गया है. मतदान दलों द्वारा चुनाव सामग्री और EVM को स्ट्रांग रूम में जमा कराया जा रहा है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अब प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. जिन निकायों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, वहां हार-जीत के समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

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बूंदी की चार निकायों में 81.50% मतदान: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में शुक्रवार को जिले की चार नगर पालिकाओं में लोकतंत्र का महापर्व उत्साह, उमंग और जागरूकता के साथ संपन्न हुआ. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं. शाम 6 बजे तक चारों निकायों में कुल 81.50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. द्वितीय चरण में 104 वार्डों के कुल 66,714 मतदाताओं में से 54,375 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कापरेन में सर्वाधिक 85.14 प्रतिशत, नैनवां में 82.48 प्रतिशत, हिण्डोली में 79.51 प्रतिशत और लाखेरी में 78.68 प्रतिशत मतदान हुआ.

पहली बार वोट, चेहरे पर खुशी: नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. नैनवां के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर नव मतदाता नंदिनी और पदमा ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया. हिण्डोली में पूजा गौड़ ने पहली बार वोट डाला. मतदान के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए युवाओं के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ नजर आया.

female voter taking a selfie polling station.
मतदान केंद्र पर सेल्फी लेती महिला वोटर (ETV Bharat Bundi)

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तीन पीढ़ियां एक साथ पहुंचीं मतदान केंद्र: नैनवां में लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या-7 पर छोटू लाल गोयल के परिवार की तीन पीढ़ियों के आठ सदस्यों ने एक साथ मतदान किया. हिण्डोली में रेखा बाई अपने पति ओमप्रकाश के साथ मतदान करने पहुंचीं. इसी तरह कई मतदाता परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे.मतदान समाप्त होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें मतगणना पर टिक गई हैं. ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के दौरान होगा.

54 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने चुनी अपनी शहरी सरकार:द्वितीय चरण के मतदान में चारों निकायों के 104 वार्डों में कुल 66,714 मतदाता पंजीकृत थे. इनमें से 54,375 मतदाताओं ने वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कापरेन में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जबकि लाखेरी में मतदान प्रतिशत अन्य तीन निकायों की तुलना में कम रहा. इसके बावजूद चारों निकायों में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आया. मतदान समाप्त होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें मतगणना पर टिक गई हैं. ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के दौरान होगा.

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