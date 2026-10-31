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दिवाली पर बीकानेरी स्वाद की बढ़ती मांग, गिफ्ट पैकिंग में भी भुजिया-रसगुल्लों की है खास जगह

बीकानेर : दीपावली का त्योहार हो और बीकानेरी भुजिया व रसगुल्लों की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देश-दुनिया में अपने खास स्वाद के लिए पहचान रखने वाले बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले दीपावली पर मिठाई-नमकीन बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं. पारंपरिक मिठाई-नमकीन कारोबार से लेकर कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग तक, बीकानेरी स्वाद की मांग बनी हुई है. मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों को मिठाई-नमकीन भेंट करने की परंपरा के बीच बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले लोगों की पसंद बने हुए हैं.

बीकानेर की पहचान केवल पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की भुजिया और रसगुल्ला उद्योग भी शहर की विशिष्ट पहचान का हिस्सा है. स्थानीय स्तर पर विकसित इस कारोबार की पहुंच देश के विभिन्न हिस्सों तक है. दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन की खरीदारी बढ़ने से इस उद्योग से जुड़े व्यापारियों, दुकानदारों और पैकेजिंग कारोबार को भी सीजन में अतिरिक्त गतिविधियां मिलती हैं.

करोड़ों का कारोबार दीवाली पर : बीकानेर में करीब 115 वर्षों से मिठाई और नमकीन के कारोबार से जुड़ी फर्म की चौथी पीढ़ी के रसगुल्ला कारोबारी ऋषिमोहन जोशी बताते हैं कि दीपावली मिठाई-नमकीन कारोबार के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. उनके अनुसार बीकानेर की पहचान भुजिया और रसगुल्ला आधारित उद्योग से जुड़ी हुई है. त्योहार के दौरान इन उत्पादों की मांग विशेष रूप से रहती है. बीकानेर में इस उद्योग से सालभर कारोबार होता है, जबकि दीपावली पर बाजार में सीजन की विशेष रौनक देखने को मिलती है.

गिफ्ट पैकिंग में भी बीकानेरी स्वाद की मांग : बदलते समय के साथ दीपावली पर मिठाई और नमकीन गिफ्ट करने का तरीका भी बदला है. अब आकर्षक डिब्बों और तैयार गिफ्ट पैक में भुजिया, रसगुल्ले और अन्य मिठाइयां देने का चलन बढ़ा है. कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यावसायिक सहयोगियों को मिठाई-नमकीन के पैकेट भेंट किए जाते हैं. ऐसे में बीकानेरी भुजिया और रसगुल्ले पारंपरिक उपहार के साथ आधुनिक गिफ्ट पैकिंग का भी हिस्सा बन रहे हैं. पैकिंग की सुविधा, उत्पादों की विविधता और बीकानेर के स्वाद की पहचान इस बाजार को खास बनाती है.

पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचा स्वाद : करीब 62 वर्षों से भुजिया कारोबार से जुड़ी फर्म की चौथी पीढ़ी के कारोबारी प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि बीकानेरी नमकीन का स्वाद अपनी अलग पहचान रखता है. यही वजह है कि इसकी मांग देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों में भी बनी रहती है. दीपावली के अवसर पर नमकीन की खरीदारी और उपहार के रूप में इसे देने की परंपरा के कारण मांग और महत्वपूर्ण हो जाती है. उनके अनुसार बीकानेरी भुजिया केवल एक खाद्य उत्पाद नहीं, बल्कि शहर की पहचान और पीढ़ियों से चले आ रहे कारोबारी अनुभव का हिस्सा है.

दिवाली पर ऑर्डर पर भी बनते हैं रसगुल्ले (ETV Bharat Bikaner)

परंपरा, स्वाद और कारोबार का संगम : दीपावली बीकानेर के मिठाई-नमकीन उद्योग के लिए केवल बिक्री का सीजन नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक पहचान को लोगों तक पहुंचाने का अवसर भी है. वर्षों से चली आ रही कारोबारी परंपराएं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित अनुभव और ग्राहकों के बीच स्थापित स्वाद की पहचान इस उद्योग की विशेषता है. त्योहार पर मिठाई और नमकीन के आदान-प्रदान की परंपरा बीकानेरी उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाती है. इसी वजह से दीपावली के आते ही बीकानेर के भुजिया और रसगुल्ला कारोबार में खास रौनक दिखाई देने लगती है.

रसगुल्लों की मांग भी ज्यादा (ETV Bharat Bikaner)

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हजारों करोड़ का साल में कारोबार : बीकानेर की आर्थिक धुरी कही जाने वाली भुजिया और रसगुल्ला कारोबार का वर्तमान में करीब 5 हजार करोड़ से ज्यादा का टर्न ओवर है. बीकानेर का रसगुल्ला और भुजिया का अपना एक स्वाद है, जो देश में दूसरी जगह नहीं मिलता. हालांकि, मिठाइयां खूब बन रही हैं, लेकिन जब दिवाली की मिठाई देने की बात आती है तो उसमें रसगुल्ला और भुजिया की डिमांड होती है. यही कारण है कि जो भी रसगुल्ला और भुजिया बनाता है वह भी अपने गिफ्ट पैक में इन दोनों आइटम को जरूर रखता है.

दुकानों पर भुजिया रसगुल्ला खरीदते लोग (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर से ही पहचान : बीकानेर की भुजिया और रसगुल्ला किसी ब्रांड का नहीं बल्कि बीकानेर के नाम से ही प्रसिद्ध है. यही कारण है कि देश में अलग-अलग शहरों में बड़े-बड़े आउटलेट बीकानेर नमकीन के नाम से खोले गए हैं. भले ही उन लोगों का बीकानेर से कोई संबंध नहीं हो, लेकिन बीकानेरी रसगुल्ला और भुजिया की प्रति लोगों की चाहत के चलते ही इस नाम से कारोबार हो रहा है. संगठित रूप से यह उद्योग बीकानेर में संचालित नहीं हो रहा और अलग-अलग फैक्ट्री में कारोबार हो रहा है. बावजूद इसके बीकानेर में लाखों लोगों की आजीविका का एक जरिया ये उद्योग है.

बीकानेर की स्पेशल भुजिया (ETV Bharat Bikaner)

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