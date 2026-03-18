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मृदुल कच्छावा ने संभाला बीकानेर SP का पदभार, बोले- अपराध पर लगाम लगाना प्राथमिकता

टीम के रूप में काम: पदभार संभालने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत में मृदुल कच्छावा ने कहा कि जो पुलिस मुख्यालय और सरकार का मैंडेट है, वही उनकी प्राथमिकता रहेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि बीकानेर में अपराध पर लगाम कसने पर फोकस होगा. मृदुल कच्छावा ने कहा कि बीकानेर में स्थानीय स्तर, जिला मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो मुद्दे हैं, उनके बारे में टीम के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उन मुद्दों पर फोकस करते हुए संगठित अपराध नियंत्रण पर काम करने पर फोकस रहेगा.

बीकानेर/उदयपुर: हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक बड़ी आईपीएस तबादला सूची जारी की है, जिसमें बीकानेर पुलिस अधीक्षक के पद पर आईपीएस मृदुल कच्छावा और उदयपुर एसपी के पद पर अमृता दुहन को लगाया गया है. दोनों IPS ने बुधवार को अपने-अपने जिले के एसपी का पदभार संभाल लिया है.

कई बार पुलिस की ओर से समय पर एप्रोच और कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए जिले भर के परिवादियों से मिलने के लिए वे खुद प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि, मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर परिवादी से मिलूं, इसके साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि जिला स्तर के अलावा थाना स्तर पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा एक डेडीकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि आम आदमी अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सके.

सोशल मीडिया पर नजर: सोशल मीडिया पर अपराध से जुड़े लोगों और अपराधियों के महिमा मंडन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर रहेगी और लोगों से समझाइश करने का प्रयास रहेगा और उसके बाद में भी अगर कोई नहीं समझता है तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी.

पूर्व में पदस्थापित जिलों में ऑपरेशन नीलकंठ नशे के खिलाफ की कार्रवाइयों को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में नशे का कारोबार नहीं हो इसको लेकर फोकस रहेगा और कानून के दायरे में लेकर नशे से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर उनकी संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा. इसके साथ ही जहां पर भी अवैध रूप से संपत्ति निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त किया जाएगा.

उदयपुर एसपी अमृता दुहन ने संभाला पदभार (ETV Bharat Udaipur)

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वहीं, झीलों की नगरी उदयपुर को पहली बार महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में नेतृत्व मिला है. आईपीएस अधिकारी डॉ. अमृता दुहन ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है. डॉ. अमृता दुहन जब एसपी कार्यालय पहुंचीं, तो वहां पुलिस टीम द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. अमृता दुहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पुलिसिंग की नीतियों और दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाएगा.