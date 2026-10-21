बीकानेर में बड़ा हादसा टला: स्कूली बच्चों से भरी चलती बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे
बीकानेर के राजमार्ग-62 पर शैक्षणिक भ्रमण से लौट रही स्कूली बच्चों की बस में भीषण आग लग गई.
Published : October 21, 2026 at 11:15 AM IST
बीकानेर: जिले में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जब शैक्षणिक भ्रमण से लौट रहे स्कूली बच्चों से भरी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई. राजमार्ग-62 पर महाजन और लालेरा गांव के बीच हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बस में बड़ी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी सवार थे. गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस जलकर राख हो गई.
महाजन थानाधिकारी भजनलाल लावा ने बताया कि बस निरवाना गांव स्थित एक स्कूल की थी. विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान देर रात करीब डेढ़ बजे भारतमाला मार्ग से नीचे उतरने के बाद बस राजमार्ग-62 पर महाजन और लालेरा के बीच पहुंची, तभी अचानक बस में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस उसकी चपेट में आ गई.
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टायर में चिंगारी उठने से आग लगने की आशंका: महाजन थानाधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. बस में सवार शिक्षकों ने प्रारंभिक जानकारी में बताया कि टायर में चिंगारी उठने से आग लगी थी. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
समय रहते सभी बच्चों को निकाला सुरक्षित: बस में आग लगने के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही. राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी विद्यार्थी के आग की चपेट में आने या घायल होने की सूचना नहीं है. हालांकि, आग ने कुछ ही समय में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस पूरी तरह जलकर राख हो गई.
राजमार्ग करवाया सुचारु: घटना के बाद महाजन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और राजमार्ग पर यातायात सुचारु करवाने की कार्रवाई की. एसएचओ भजनलाल लावा ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है. जली हुई बस को सड़क के किनारे हटवा दिया गया है, जिसके बाद राजमार्ग पर यातायात सुचारु करवा दिया गया. उन्होंने बताया कि हादसा देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ था. रात का समय होने के कारण राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक नहीं थी, इस वजह से यातायात पर ज्यादा दबाव नहीं रहा. बस में आग लगने की घटना के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए सड़क पर आवागमन को सामान्य करवा दिया गया.
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