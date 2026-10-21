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बीकानेर में बड़ा हादसा टला: स्कूली बच्चों से भरी चलती बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे

स्कूली बस में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिले में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जब शैक्षणिक भ्रमण से लौट रहे स्कूली बच्चों से भरी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई. राजमार्ग-62 पर महाजन और लालेरा गांव के बीच हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बस में बड़ी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी सवार थे. गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस जलकर राख हो गई.

महाजन थानाधिकारी भजनलाल लावा ने बताया कि बस निरवाना गांव स्थित एक स्कूल की थी. विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान देर रात करीब डेढ़ बजे भारतमाला मार्ग से नीचे उतरने के बाद बस राजमार्ग-62 पर महाजन और लालेरा के बीच पहुंची, तभी अचानक बस में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस उसकी चपेट में आ गई.