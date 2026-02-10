ETV Bharat / state

बीकानेर का पुष्करणा सावा : आज होगा सामूहिक विवाह, पहले पहुंचने पर दुल्हे को मिलेगी बाइक-नकदी

अब दो साल में होता है आयोजन : बाद में धीरे-धीरे समय की जरूरत को देखते हुए 2 सालों के अंतराल से अब यह सामूहिक विवाह आयोजित हो रहा है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के प्रयास से राज्य सरकार ने भी बीकानेर शहर को एक परकोटा मानते हुए सामूहिक विवाह की तर्ज पर सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए स्थाई आदेश किए हुए हैं.

कई शताब्दी पुरानी परंपरा : पुष्करणा जाति के नवरत्न व्यास कहते हैं कि बीकानेर की स्थापना के बाद पुष्करणा ब्राह्मण समाज के पूर्वजों ने उस वक्त मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा की शुरुआत की थी. वे कहते हैं कि पहले यह सामूहिक विवाह सात साल से हुआ करता था, लेकिन बदलते समय में यह 4 साल में होने लग गया, इसलिए इसका नाम पुष्करणा ओलंपिक सावा के रूप में भी प्रचलन में आ गया.

बीकानेर : इन दिनों बीकानेर के अंदरूनी शहर में चहल पहल है. पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. बीकानेर शहर में ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह मंगलवार को है. यहां होने वाला सामूहिक विवाह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है. पूरे शहर को एक छत मानते हुए ये सामूहिक विवाह समारोह होता है.

परंपरा को जिंदा रखने की होड़ : सामूहिक विवाह के दिन की मुहूर्त और तिथि को तय करने के लिए समाज के विद्वान पंडित शास्त्र चर्चा कर तय करते हैं. दूल्हा विष्णु रूप में ही विवाह करें और विवाह से जुड़ी दूसरी रस्मों में अधिक से अधिक लोग भागीदार हों. अधिक से अधिक लोग पुष्करणा सावा के दिन अपनी बच्चों की शादी करें, इसको लेकर समाज में अलग-अलग संस्थाएं आगे आई हैं. दूल्हा दुल्हन के लिए सहयोग और प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़कर काम कर रही हैं.

सावित्री देवी कल्ला चेरिटेबल ट्रस्ट के महेंद्र कल्ला कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि यह परंपरा जीवित रहे और अधिक से अधिक लोग अपनी सभ्यता और परंपरा को पहचानें और इससे जुड़ें. सावे के दिन सबसे पहले बारात के लिए तय पॉइंट पर विष्णु रूप में पहुंचने वाले दूल्हे को अलग-अलग संस्थाओं की ओर से बाइक, 51000 नकद और अन्य प्रस्थान राशि देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा दो नंबर और उसके बाद पहुंचने वाले दूल्हे के लिए भी अलग-अलग तरह की घोषणाएं की गई हैं.

लोग बोले पहली बार देखा, अनुपम उदाहरण : इस सावे में शामिल होने के लिए बीकानेर से बाहर रहने वाले पुष्करणा जाति के लोग बीकानेर आते हैं और कई लोग सावे के दिन ही अपने बच्चों का विवाह करते हैं. ग्वालियर से आई दिव्यांशी कहती हैं कि उनका ननिहाल बीकानेर में है. सावे के बारे में बहुत सुन रखा था और खास तौर से इसे देखने के लिए ही बीकानेर आई हैं. विवाह से एक दिन पहले होने वाली गणेश परिक्रमा रस्म को देखकर बहुत अच्छा लगा. जीवन में पहली बार इस तरह की परंपराओं को देखा है.

हर दुल्हन के लिए सामान भेंट करने वाली संस्था की प्रतिनिधि रश्मि कहती हैं कि गणेश परिक्रमा परंपरा को लेकर भी लोगों में उत्साह है. हम भी यहां नव विवाहित दुल्हन के लिए शुभकामनाएं और उपहार लेकर पहुंचे हैं. सब उत्साहित हैं ये देखकर बहुत अच्छा लगा. बीकानेर के स्थानीय निवासी किशन ओझा, ज्योति प्रकाश रंगा कहते हैं कि मितव्ययता के लिए पूर्वजों की ओर से शुरू की ये परंपरा आज भी आज इस महंगाई के जमाने में भी सार्थक है. सबके बीच प्रेम प्यार को बढ़ावा देने वाली है.

किसी पर भी आर्थिक भार नहीं पड़ता : श्याम नारायण गंगा कहते हैं कि हमारा संविधान जिस भावना के अनुरूप समानता का अधिकार देता है, उसी तर्ज पर इस सामूहिक विवाह में भी सब एक ही तर्ज पर होते हैं. छोटे बड़े का भेद नहीं होता है और सामूहिक विवाह के चलते हर घर में बाराती होते हैं. ऐसे में किसी एक के घर बहुत ज्यादा बाराती नहीं होने से उस पर भी आर्थिक भार नहीं पड़ता है.