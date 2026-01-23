ETV Bharat / state

बीकानेर पुलिस ने बरामद किए 40 लाख के गुम और चोरी गए 170 मोबाइल फोन

बरामद मोबाइल के साथ एसपी सागर और अन्य अधिकारी ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिला पुलिस ने बीकानेर के 16 थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 170 मोबाइल बरामद किए. इनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है. अलग-अलग थाना क्षेत्र और साइबर पुलिस थाने में दर्ज गुमशुदगी के प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने सदर थाना सभागार में शुक्रवार को मीडिया को बताया कि CISR पोर्टल के माध्यम से इन मोबाइल फोन पर निगरानी रखी जा रही थी. जैसे ही यह मोबाइल ऑन हुए, तब पुलिस इन तक पहुंची और बरामद किए. एसपी सागर ने बताया कि आज से इन मोबाइल को उनके मूल मालिक तक लौटाया जा रहा है. उनको सूचना भेजी गई है. थाना और साइबर सेल के माध्यम से इन मोबाइल के असली मालिकों को उनको दिया जाएगा.