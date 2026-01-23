ETV Bharat / state

बीकानेर पुलिस ने बरामद किए 40 लाख के गुम और चोरी गए 170 मोबाइल फोन

CISR पोर्टल से फोन पर निगरानी रखी जा रही थी. जैसे ही यह मोबाइल ऑन हुए, तब पुलिस इन तक पहुंची और बरामद किए.

SP Sagar and other officers with the recovered mobile phones
बरामद मोबाइल के साथ एसपी सागर और अन्य अधिकारी (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 4:12 PM IST

बीकानेर: जिला पुलिस ने बीकानेर के 16 थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए 170 मोबाइल बरामद किए. इनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है. अलग-अलग थाना क्षेत्र और साइबर पुलिस थाने में दर्ज गुमशुदगी के प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने सदर थाना सभागार में शुक्रवार को मीडिया को बताया कि CISR पोर्टल के माध्यम से इन मोबाइल फोन पर निगरानी रखी जा रही थी. जैसे ही यह मोबाइल ऑन हुए, तब पुलिस इन तक पहुंची और बरामद किए. एसपी सागर ने बताया कि आज से इन मोबाइल को उनके मूल मालिक तक लौटाया जा रहा है. उनको सूचना भेजी गई है. थाना और साइबर सेल के माध्यम से इन मोबाइल के असली मालिकों को उनको दिया जाएगा.

एसपी सागर बोले... (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचे डीसीपी, जानिए पूरा मामला

Police officer returning the mobile phone to the owner
मालिक को मोबाइल फोन लौटाते हुए पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Bikaner)

पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि ज्यादातर गुम और चोरी हुए मोबाइल बुजुर्ग, महिला और स्टूडेंट के हैं. मोबाइल की बरामदगी राजस्थान के साथ यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों से हुई है. एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने कहा कि साइबर फ्रॉड और ऐसी घटनाओं पर 1930 पर तुरंत सूचना देने से काफी हद तक पुलिस को मदद मिलती है. इस तरह की घटनाओं की रोकथाम में मदद होती है.

पढ़ें: अस्पताल, रेलवे स्टेशन से मोबाइल चुराने वाले दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, 43 मोबाइल और एक स्कूटी जब्त

