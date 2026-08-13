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50 लाख के 200 मोबाइल लौटाए: तकनीक से गुम फोन ढूंढकर पुलिस ने लौटाई मुस्कान

बीकानेर: बीकानेर रेंज पुलिस ने तकनीकी दक्षता का उदाहरण पेश करते हुए एक महीने में 200 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है. खास बात यह है कि इनमें 3 दिन पहले गुम हुए फोन से लेकर 4 साल पुराने मोबाइल भी शामिल हैं. रेंज आईजी ओमप्रकाश के निर्देशन में रेंज साइबर एवं सोशल मीडिया सेल ने विभिन्न जिला पुलिस के साथ समन्वय कर इन फोन की लोकेशन ट्रेस की. सत्यापन के बाद सभी मोबाइल वास्तविक मालिकों को लौटा दिए गए. मोबाइल हाथ में आते ही लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाने में सूचना दें. साथ ही नशे के खिलाफ भी जागरूकता का संदेश दिया.

चार साल पुराने मोबाइल भी तलाशे: रेंज आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल में हाल ही में गुम हुए मोबाइल के साथ-साथ लंबे समय से गुम मोबाइल भी शामिल हैं. कुछ मोबाइल पिछले तीन दिन में गुम हुए थे, जबकि कुछ मोबाइल करीब चार वर्ष पुराने थे.

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