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बीकानेर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 250 से अधिक चालान काटे, 26 वाहन जब्त

बीकानेर में नाकाबंदी के दौरान मौजूद पुलिस ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: शहर में यातायात नियम तोड़ने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में एक ही रात में चले विशेष नाकाबंदी अभियान में 250 से अधिक चालान काटे गए और नशे में गाड़ी चलाने पर 26 वाहन सीज किए गए, वहीं 79 हिस्ट्रीशीटरों से पूछताछ कर 40 के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई हुई.