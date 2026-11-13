बीकानेर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 250 से अधिक चालान काटे, 26 वाहन जब्त
अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, नशे में वाहन चलाने वालों, हिस्ट्रीशीटरों और अनुचित गतिविधियां करने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई.
Published : November 13, 2026 at 2:03 PM IST
बीकानेर: शहर में यातायात नियम तोड़ने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में एक ही रात में चले विशेष नाकाबंदी अभियान में 250 से अधिक चालान काटे गए और नशे में गाड़ी चलाने पर 26 वाहन सीज किए गए, वहीं 79 हिस्ट्रीशीटरों से पूछताछ कर 40 के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई हुई.
पुलिस महानिरीक्षक ओमप्रकाश के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. शहर में हथियारबंद ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई, जिसका नेतृत्व खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने किया. इस दौरान विशेष रूप से काले शीशे लगे वाहनों, बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को निशाने पर लिया गया. पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक चालान काटे. नाकाबंदी के दौरान वाहनों के दस्तावेजों और यातायात नियमों की पालना की भी जांच की गई.
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शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 26 वाहन जब्त: पुलिस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी विशेष सख्ती बरती गई. जांच के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 26 वाहन चालकों के वाहन जब्त किए गए. इनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई.
शराब पीने वालों को भी नहीं बख्शा: अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 26 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना है. यह अभियान शहर के सभी थाना क्षेत्रों में समन्वय के साथ चला. अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, नशे में वाहन चलाने वालों, हिस्ट्रीशीटरों और सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित गतिविधियां करने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई.
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