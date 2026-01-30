ETV Bharat / state

फर्जी तरीके से 6112 बीघा जमीन आवंटन मामला, 4 पटवारी समेत 7 गिरप्तार

पुलिस थाना छतरगढ़. ( ETV Bharat bikaner )

बीकानेरः जिले के छत्तरगढ़ में सामने आए जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने चार पटवारियों सहित सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि मामले में सुंदर लाल, अजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, रमेश, महेंद्र, एवं सतपाल को गिरफ्तार किया है. सभी को छतरगढ़ पुलिस की निगरानी में रखा है और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. यह था मामलाः साल 2024 में यह मामला चर्चा में आया और उसके बाद सरकार तक इसकी शिकायत पहुंची. इसके बाद सरकार की निर्देशों पर एक जांच कमेटी का गठन हुआ और प्रारंभिक तौर पर राजस्व विभाग की ओर से गठित कमेटी ने इस मामले में कई कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार को दोषी माना और कई कर्मचारी निलंबित भी हुए. इसके बाद इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और रेंज आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा को सौंप दी गई. मामले में शुरुआती जांच पूरी करने के बाद प्रारंभिक तौर पर चार पटवारी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पढ़ेंः रास्ता खुलवाने गए प्रशासनिक दल पर हमला, पटवारी से हाथापाई व तहसीलदार से अभद्रता