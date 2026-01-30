फर्जी तरीके से 6112 बीघा जमीन आवंटन मामला, 4 पटवारी समेत 7 गिरप्तार
साल 2024 में यह मामला चर्चा में आया और उसके बाद सरकार तक इसकी शिकायत पहुंची.
Published : January 30, 2026 at 2:34 PM IST
बीकानेरः जिले के छत्तरगढ़ में सामने आए जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने चार पटवारियों सहित सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि मामले में सुंदर लाल, अजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, रमेश, महेंद्र, एवं सतपाल को गिरफ्तार किया है. सभी को छतरगढ़ पुलिस की निगरानी में रखा है और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
यह था मामलाः साल 2024 में यह मामला चर्चा में आया और उसके बाद सरकार तक इसकी शिकायत पहुंची. इसके बाद सरकार की निर्देशों पर एक जांच कमेटी का गठन हुआ और प्रारंभिक तौर पर राजस्व विभाग की ओर से गठित कमेटी ने इस मामले में कई कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार को दोषी माना और कई कर्मचारी निलंबित भी हुए. इसके बाद इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और रेंज आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा को सौंप दी गई. मामले में शुरुआती जांच पूरी करने के बाद प्रारंभिक तौर पर चार पटवारी सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है.
6112 बीघा का मामलाः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर शर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला 6112 बीघा जमीन के फर्जी आवंटन से जुड़ा है जो कि सरकारी भूमि है. कूट रचित दस्तावेजों के जरिए पटवारी और अन्य कार्मिकों ने निजी लोगों की सहायता से आवंटन करवा लिया और इसके बाद एक कड़ी के रूप में आगे से आगे इसे बेच भी दी.
क्यों हुआ घोटालाः छत्तरगढ़ क्षेत्र में सोलर कंपनियों के आने के बाद क्षेत्र में जमीनों की डिमांड बढ़ गई और भाव बढ़ने लगे. इसके चलते गिरोह बनाकर कुछ लोग सरकारी भूमि के ही आवंटन में जुट गए और इसी के चलते खाली पड़ी अराजीराज (सरकारी) भूमि का पटवारियों, गिरदावर और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर आवंटन करवा लिया. इस मामले में करीब 19 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज है. इसकी जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें कई और गिरफ्तारियां हो सकती है.