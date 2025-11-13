ETV Bharat / state

जिस थाने के थे थानेदार... वहीं FIR दर्ज, जांच में सामने आएगी सच्चाई

बीकानेर : खाजूवाला थाने में खुद थानाधिकारी सहित दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. कोर्ट में दायर इस्तगासे के जरिए थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. इस्तगासे में धमकी देकर एक लाख रुपए हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अदालत के आदेश पर दर्ज मामले के बाद पुलिस में भी इसकी चर्चा है. उधर इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कैलाश सिंह सांदू का कहना है कि कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज हुआ है. अब मामले में अनुसंधान किया जाएगा उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकेगा.

क्या है मामला : खाजूवाला के न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को चक 25 बीडी निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह ने इस्तगासा दिया था कि उसके साथ थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी जबरदस्ती कर रहे हैं. उसने एफआईआर में खाजूवाला थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार प्रजापत, कास्टेबल राम कुमार, मुकेश, रामनिवास, मोनू सिंह व हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह के साथ ही स्थानीय निवासी प्रेम शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

इसे भी पढ़ें: भरतपुर से आरबीआई तक पहुंचे जाली नोट, 200-200 रुपए के 8 नोट पकड़े, मामला दर्ज