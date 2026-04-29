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बड़ी कार्रवाई : लॉरेंस गैंग का गुर्गा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार, MP में 10 करोड़ के फिरौती मामले में था फरार

आरोपी की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश में 20 हजार का इनाम घोषित था. वह आपराधिक प्रवृत्ति का है.

Lawrence Gang Henchman arrested
बरामद हथियार और एसपी कच्छावा (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: कोतवाली थाना पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे दुर्गेश सोनी को दो अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी मध्यप्रदेश में 10 करोड़ रुपए फिरौती मामले का मुख्य आरोपी था और फरार चल रहा था. मध्यप्रदेश पुलिस ने उस पर 20 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे दबोचा. उसकी पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति रही है. मध्यप्रदेश ATS अब बीकानेर आकर पूछताछ करेगी.

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने पत्रकारों को बताया कि बीकानेर के फड़बाजार निवासी दुर्गेश सोनी का नाम करीब 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के गंभीर मामले में सामने आया था. इस मामले के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था. मध्यप्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उन्होंने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी क्षेत्र में सक्रिय है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो अवैध पिस्टल बरामद की गईं.

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (ETV Bharat Bikaner)

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गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल, आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों, हथियार सप्लाई नेटवर्क और संभावित आपराधिक साजिशों का खुलासा किया जा सके. एसपी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और सीओ सिटी अनुज डाल के सुपरविजन में टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया. टीम में सीआई सविता, एएसआई राकेश, सुखलाल सहित कांस्टेबल हंसराज, मनफूल, प्रीतम और अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से शामिल रहे.

मध्यप्रदेश ATS को सूचना भेजी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस कुछ दिन पहले बीकानेर आई थी और बीकानेर के तीन लोगों की मध्यप्रदेश के फिरौती प्रकरण में भूमिका को लेकर बीकानेर पुलिस से सहयोग मांगा था. इनमें से दो लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा दुर्गेश सोनी, जो इस मामले में मुख्य कड़ी था जिसकी तलाश की जा रही थी.

बीकानेर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से दो अवैध हथियार मिले हैं, जिसका मामला अलग से दर्ज किया गया है. मध्य प्रदेश पुलिस ATS को सूचना दे दी गई है, जो अब बीकानेर आकर आरोपी से पूछताछ करेगी. एसपी ने बताया कि आरोपी दुर्गेश की पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति रही है और बीकानेर के जेएनवी थाना क्षेत्र में एक मुकदमे में वह जमानत पर है.

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ARRESTING WITH ILLEGAL WEAPONS
BIKANER POLICE ACTION
ABSCONDING IN RANSOM CASE IN MP
IPS MRIDUL KACHHAWA
LAWRENCE GANG HENCHMAN ARRESTED

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