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बड़ी कार्रवाई : लॉरेंस गैंग का गुर्गा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार, MP में 10 करोड़ के फिरौती मामले में था फरार

बरामद हथियार और एसपी कच्छावा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: कोतवाली थाना पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे दुर्गेश सोनी को दो अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी मध्यप्रदेश में 10 करोड़ रुपए फिरौती मामले का मुख्य आरोपी था और फरार चल रहा था. मध्यप्रदेश पुलिस ने उस पर 20 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे दबोचा. उसकी पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति रही है. मध्यप्रदेश ATS अब बीकानेर आकर पूछताछ करेगी. जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने पत्रकारों को बताया कि बीकानेर के फड़बाजार निवासी दुर्गेश सोनी का नाम करीब 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के गंभीर मामले में सामने आया था. इस मामले के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था. मध्यप्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. उन्होंने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी क्षेत्र में सक्रिय है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो अवैध पिस्टल बरामद की गईं. जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (ETV Bharat Bikaner)