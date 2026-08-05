ETV Bharat / state

बीकानेर पुलिस ने ड्रोन तस्करी के मास्टरमाइंड को दबोचा: 75 हजार का इनाम, 22 मामले दर्ज, पाकिस्तान से हेरोइन-हथियार मंगवाता था

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में हुई ड्रोन डंपिंग की दो बड़ी घटनाओं में वांछित था. अप्रैल में 75 करोड़ की हेरोइन और 2 अगस्त को 50 करोड़ की हेरोइन, हथियार और कारतूस की बरामदगी के मामलों में वह फरार चल रहा था. दोनों घटनाओं के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी.

बीकानेर: जिले में सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 75 हजार के इनामी आरोपी राकेश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली हेरोइन और हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड है.

देश के कई राज्यों में 22 संगीन मामले दर्ज : आरोपी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजस्थान में भी बीकानेर, ब्यावर और पाली जिलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं. वह लंबे समय से अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़ा था. पुलिस को सूचना मिली कि वह जोधपुर से पंजाब की ओर एक ट्रक में छिपकर भाग रहा है. विशेष टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

फरीदकोट जेल में बना अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा : पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में आया और जेल से बाहर आने के बाद ड्रोन के जरिए तस्करी में सक्रिय हो गया. वह पिछले 13 महीनों से फरार था.

बेंगलुरु, जयपुर, जोधपुर और ब्यावर तक चला ऑपरेशन : पुलिस ने तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और लगातार फील्ड ऑपरेशन के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी. टीम ने बेंगलुरु, जयपुर, जोधपुर और ब्यावर में कैंप कर सहयोगियों से पूछताछ की. आरोपी अवैध कमाई से आलीशान जीवन जीता था और महंगे पब, बार और क्लबों में जाना पसंद करता था. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क के अन्य सहयोगियों और स्थानीय संपर्कों तक पहुंचा जा सके.