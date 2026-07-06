Bikaner PBM Hospital : सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, पहले ही हो चुकी थी नवजात की मृत्यु
बीकानेर के पीएम हॉस्पिटल में प्रसव के बाद बिगड़ी नापासर निवासी महिला की तबीयत, इलाज के दौरान तोड़ा दम.
Published : July 6, 2026 at 2:04 PM IST
बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. सिजेरियन प्रसव के बाद इलाज के लिए भर्ती प्रसूता ने रविवार रात को दम तोड़ दिया. मृतका लीला तीन जुलाई को अस्पताल में भर्ती हुई थी. मृतका नापासर कुचौर की रहने वाली बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार लीला को प्रसव पीड़ा होने पर पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए सिजेरियन ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी.
पीबीएम अधीक्षक डॉ. बीसी घीया का कहना है कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव ( ब्लीडिंग) होने के कारण उसकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई. डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि प्रसव के कुछ समय बाद ही नवजात शिशु की भी मौत हो गई थी. नवजात और मां दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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अस्पताल अधीक्षक डॉ. घीया का कहना है कि फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी. अस्पताल प्रशासन ने भी मामले की जांच की बात कही है.
हर केस को आपस में न जोड़े : उधर पीबीएम अधीक्षक डॉ. बीसी घीया का कहना है कि अस्पताल में क्रिटिकल स्थिति में मरीज आते हैं और हर केस को एक दूसरे कैस से जोड़ना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि यह प्रसूता तीन दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हुई थी और पुराने मामलों से जोड़कर बताना ठीक नहीं है. दरअसल अस्पताल में पहले दो प्रसूताओं की मौत हो चुकी है. वहीं अब एक और नई भर्ती प्रसूता की मौत के साथ अब तीन प्रसूताओं की मौत हो चुकी है.
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