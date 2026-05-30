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PBM अस्पताल में महिला रेजिडेंट से मारपीट का आरोप, हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और पीबीएम अस्पताल अधीक्षक ने रेजिडेंट्स से बातचीत कर काम पर लौटने की अपील की, लेकिन पहली वार्ता बेनतीजा रही.

हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर
हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
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बीकानेर : बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में शुक्रवार देर रात ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी के दौरान एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में तनाव की स्थिति बन गई है. घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है. रेजिडेंट्स का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार करने की घोषणा के साथ ही अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए हैं. महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है.

पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घीया का कहना है कि रेजिडेंट के साथ एक बार वार्ता की और उन्हें काम पर लौटने के लिए बात की. हालांकि, अभी तक वार्ता बेनतीजा रही है और वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच दोबारा वार्ता होगी. इस बैठक में घटना की निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी.

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क्या है मामला : शुक्रवार देर रात ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए लाई गई एक घायल युवती के सिटी स्कैन को लेकर विवाद हो गया. रेजिडेंट्स ने आरोप लगाया कि इसी दौरान घायल युवती और साथ आए लोगों ने महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की. मामले की गंभीरता को देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एकजुट हो गए और अस्पताल प्रशासन के समक्ष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और पीबीएम अस्पताल अधीक्षक ने रेजिडेंट्स से बातचीत कर काम पर लौटने की अपील की, लेकिन पहली वार्ता बेनतीजा रही.

रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में आए दिन चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे चिकित्सा कर्मियों में असुरक्षा का माहौल है. उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक आंदोलन वापस लेने पर विचार नहीं किया जाएगा. रेजिडेंस के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा है. मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल प्रशासन लगातार रेजिडेंट डॉक्टरों से संवाद कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहा है.

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