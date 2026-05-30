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PBM अस्पताल में महिला रेजिडेंट से मारपीट का आरोप, हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर

हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर ( ईटीवी भारत )

बीकानेर : बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में शुक्रवार देर रात ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी के दौरान एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में तनाव की स्थिति बन गई है. घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है. रेजिडेंट्स का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार करने की घोषणा के साथ ही अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए हैं. महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है. पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घीया का कहना है कि रेजिडेंट के साथ एक बार वार्ता की और उन्हें काम पर लौटने के लिए बात की. हालांकि, अभी तक वार्ता बेनतीजा रही है और वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच दोबारा वार्ता होगी. इस बैठक में घटना की निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी. पढ़ें. एमबीएस अस्पताल में मौत के बाद रेजिडेंट से मारपीट: मृतक मरीजों के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज