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PBM Hospital Disorder : कांग्रेस का हल्ला बोल- ज्ञापन फाड़कर जताया विरोध, 10 जून तक अल्टीमेटम

पीबीएम अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक...

Congress Protest in Bikaner
अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल... (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 3:11 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में व्याप्त चिकित्सा अव्यवस्थाओं, मरीजों को हो रही परेशानियों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पीबीएम अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई.

पैदल मार्च के साथ विरोध प्रदर्शन : प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में विभिन्न तख्तियां थीं, जिन पर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं, चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी, मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने तथा साफ-सफाई और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार की मांग संबंधी संदेश लिखे हुए थे.

कांग्रेस का प्रदर्शन, देहात कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दूर-दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आए दिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर अधीक्षक कार्यालय की ओर बढ़े. इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया. प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सबको अधीक्षक कक्ष में जाने से रोक दिया.

फाड़ दिया ज्ञापन : अधीक्षक के कक्ष में जाने से रोकने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. हालांकि, इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉ. बीसी घीया वहीं बाहर कमरे के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए. वहीं, पुलिस द्वारा रोके जाने पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों को जनता की समस्याएं उठाने से रोका जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की वास्तविक स्थिति को प्रशासन छिपाने का प्रयास कर रहा है, जबकि मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं. विरोध प्रदर्शन के दौरान बिशनाराम सियाग ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन देने के बजाय उनके सामने ही ज्ञापन फाड़ दिया. उन्होंने कहा कि जब प्रशासन समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है तो केवल औपचारिक रूप से ज्ञापन देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी.

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दिया अल्टीमेटम : सियाग ने अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को 10 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगले पांच दिनों में अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी. इसके तहत अस्पताल का घेराव, धरना-प्रदर्शन और जनआंदोलन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे.

संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल : उन्होंने कहा कि पीबीएम अस्पताल केवल बीकानेर ही नहीं, बल्कि पूरे संभाग के लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है. ऐसे में यहां की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. कांग्रेस ने मांग की कि मरीजों को समय पर उपचार, पर्याप्त चिकित्सक, आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाएं और साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके.

पुलिस रही मुस्तैद : प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. प्रदर्शन को लेकर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे कानून व्यवस्था बनी रही.

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