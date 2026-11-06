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बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्यामसुंदर स्वामी को सरकारी नौकरी से हटाया, 5 साल में बीपीएड ट्रेनिंग पूरी नहीं की

बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्यामसुंदर स्वामी ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: दो बार पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता पैरा तीरंदाज श्यामसुंदर स्वामी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटा दिया है. विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद राज्य सरकार ने 5 साल पहले उन्हें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड के पद पर नियुक्ति दी थी. नवंबर में बीकानेर की बीएसएफ स्कूल से उन्हें सेवा से पृथक किया गया. विभाग ने 5 साल में बीपीएड ट्रेनिंग पूरी नहीं करने का हवाला देते हुए सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है.