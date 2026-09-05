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Exclusive: निकाय चुनाव के रण के बीच अर्जुन मेघवाल का दावा- कांग्रेस होगी साफ, बीकानेर में भाजपा का बनेगा बोर्ड

ईटीवी भारत से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और 'मोहब्बत की दुकान' पर तंज कसा.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 10:39 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है. इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल निकाय चुनाव के मद्देनजर बीकानेर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान ईटीवी भारत ने अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की. बातचीत में उन्होंने निकाय चुनाव, ट्रिपल इंजन सरकार के फायदे, भाजपा की चुनावी रणनीति और बीकानेर कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर खुलकर अपनी बात रखी.

ट्रिपल इंजन सरकार का आम जनता को फायदा: अर्जुन मेघवाल ने कहा कि नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का सीधा फायदा आम जनता को मिलता है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन नगरीय विकास विभाग और स्थानीय निकायों के माध्यम से होता है. ऐसे में यदि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में एक ही विचारधारा की सरकार होती है, तो योजनाओं का बेहतर समन्वय होता है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि एक ही विचारधारा की सरकार होने पर बजट और दूसरी प्रशासनिक दिक्कतें भी कम होती हैं. वहीं यदि स्थानीय निकाय में विपरीत विचारधारा का बोर्ड बनता है, तो कई बार विकास कार्यों के अटकने की संभावना रहती है. मेघवाल ने मतदाताओं से विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील की.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)

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सुनियोजित तरीके से चुनाव मैदान में उतरती है भाजपा: निकाय चुनाव में महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बीकानेर में ड्यूटी लगाए जाने और प्रदेश भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के सवाल पर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और चुनाव के दौरान पार्टी का संगठन पूरी तरह सक्रिय रहता है. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से बूथ स्तर तक मजबूत है. पार्टी चुनाव को सुनियोजित तरीके से लड़ती है और प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना भी है. मेघवाल के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर भाजपा बूथ स्तर तक मतदाताओं से संपर्क करने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर तंज: बीकानेर कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद सामने आए विवाद, चुनाव सिंबल चोरी के आरोप, शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कथित मारपीट और पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के मामले को लेकर भी अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. हालांकि, उन्होंने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन वे कांग्रेस पर राजनीतिक हमला करने से भी नहीं चूके. मेघवाल ने राहुल गांधी के 'मोहब्बत की दुकान' वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह मारपीट की घटना सामने आई है, उससे लगता है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पूरी तरह बंद हो गई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर चिंतन करना चाहिए कि पार्टी के अंदर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई.

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भाजपा पर आरोप लगाने को बताया गलत: जब अर्जुन मेघवाल से पूछा गया कि कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया. मेघवाल ने कहा कि जिन लोगों के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आई है, वे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जिनके साथ मारपीट हुई, वे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं. ऐसे में इस मामले में भाजपा को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. उन्होंने कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए.

बीकानेर में भाजपा बोर्ड बनने का दावा: निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर अर्जुन मेघवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीकानेर में इस बार कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होगा और भाजपा का बोर्ड बनेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है और चुनाव के बाद एक बार फिर बीकानेर में ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी. मेघवाल के इस दावे के बाद अब बीकानेर नगर निगम का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. भाजपा जहां सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के जरिए मुकाबले को मजबूत बनाने में जुटी है.

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मुख्यमंत्री का रविवार को बीकानेर दौरा: वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का चुनावी अभियान और तेज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री रविवार दोपहर बीकानेर पहुंचेंगे. इस दौरान शहर के अंदरूनी हिस्सों से लेकर प्रमुख मार्गों तक मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है. रोड शो के बाद भाजपा संगठन की बैठक भी होगी. मुख्यमंत्री के रोड शो और संगठन की बैठक को निकाय चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरान पार्टी संगठन को चुनावी रणनीति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने पर चर्चा होगी.

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