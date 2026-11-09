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बीकानेर: निगम के ऑटो टिपर ने रिटायर्ड बैंककर्मी को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में आक्रोश

रिटायर्ड बैंककर्मी केशवदत्त आचार्य ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: नगर निगम के कचरा संग्रहण ऑटो टिपर की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए रिटायर्ड बैंककर्मी केशवदत्त आचार्य ने कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया. निधन से परिवार में शोक और आक्रोश है. भतीजे शरददत्ता आचार्य ने कहा-ताऊजी को न्याय दिलाना ही अब हमारा ध्येय है, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. नई कचरा संग्रहण कंपनी की शुरुआत से ही ऑटो टिपर से हादसों की शिकायतें मिलती रही हैं. इस घटना ने फिर निगम और कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.