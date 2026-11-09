बीकानेर: निगम के ऑटो टिपर ने रिटायर्ड बैंककर्मी को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में आक्रोश
Bikaner auto tipper accident:रिटायर्ड बैंककर्मी के भतीजे शरददत्ता ने कहा-ताऊजी को न्याय दिलाना ही अब हमारा ध्येय है, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
Published : November 9, 2026 at 2:30 PM IST
बीकानेर: नगर निगम के कचरा संग्रहण ऑटो टिपर की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए रिटायर्ड बैंककर्मी केशवदत्त आचार्य ने कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया. निधन से परिवार में शोक और आक्रोश है. भतीजे शरददत्ता आचार्य ने कहा-ताऊजी को न्याय दिलाना ही अब हमारा ध्येय है, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. नई कचरा संग्रहण कंपनी की शुरुआत से ही ऑटो टिपर से हादसों की शिकायतें मिलती रही हैं. इस घटना ने फिर निगम और कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
न्याय की मांग पर अड़ा परिवार: केशवदत्त आचार्य के निधन के बाद परिवार में सिर्फ शोक नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर गहरा आक्रोश भी है. परिवार का कहना है कि किसी की जान जाने के बाद सिर्फ संवेदना जताना काफी नहीं है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, ऑटो टिपर कौन चला रहा था, वाहन का संचालन किसकी जिम्मेदारी में था और सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं, इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. परिवार का कहना है कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेगा और लापरवाही हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए.
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महापौर बोले - घटना दुखद, न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: घटना को लेकर महापौर अनिल कल्ला ने कहा कि यह वाकई दुखद घटना है. जिस दिन हादसा हुआ था, उसी दिन उन्होंने कमिश्नर से इस बारे में बात की थी. ठेका कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर वे पहले भी सवाल उठा चुके हैं और इस मामले में भी न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
शुरुआत से ही विवादों में रही नई कचरा कंपनी: शहर में नई कचरा संग्रहण कंपनी के आने के बाद से ही ऑटो टिपर व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है. अलग-अलग इलाकों में हादसों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या चालकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और क्या वाहनों का संचालन सुरक्षा नियमों के अनुसार हो रहा है?. ऑटो टिपर से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पार्षद भी विरोध दर्ज करा चुके हैं.
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