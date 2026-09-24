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बीकानेर में नए महापौर अनिल कल्ला ने संभाला कार्यभार, बोले- सफाई व्यवस्था में सुधार पहली प्राथमिकता

अनिल कल्ला ने कहा-जनता ने जिस भरोसे के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा.

New Mayor Anil Kalla assumes office.
नए महापौर अनिल कल्ला ने संभाला कार्यभार (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 5:38 PM IST

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बीकानेर: बीकानेर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर अनिल कल्ला ने गुरुवार को विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार संभालते ही उन्होंने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए इसमें जल्द सुधार का भरोसा दिलाया. ईटीवी भारत से बातचीत में अनिल कल्ला ने कहा कि अधिकारियों से सफाई व्यवस्था की पूरी जानकारी ली जाएगी और संबंधित फर्म के टेंडर व कामकाज से जुड़ी फाइल की समीक्षा की जाएगी.वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों और उपमहापौर को साथ लेकर बीकानेर के विकास के लिए काम किया जाएगा और शहर के लिए बजट लाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने नगर निगम की कार्यशैली में बदलाव और आने वाले समय में कई नवाचार किए जाने के भी संकेत दिए.

सफाई व्यवस्था में सुधार पर सबसे पहले फोकस: महापौर अनिल कल्ला ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है. शहर में सफाई की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित फर्म के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी.उन्होंने कहा कि जिस फर्म के पास सफाई का टेंडर है, उससे संबंधित पूरी फाइल देखी जाएगी और व्यवस्था में जहां भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.

नवनिर्वाचित महापौर अनिल कल्ला ने कहा (ETV Bharat Bikaner)

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विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलने की बात: नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद उपमहापौर भाजपा से होने के सवाल पर अनिल कल्ला ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है. सभी पार्षदों और उपमहापौर को साथ लेकर बीकानेर के विकास के लिए काम किया जाएगा.उन्होंने कहा कि शहर के विकास से जुड़े मामलों को लेकर जहां भी जाना होगा, सभी को साथ लेकर जाएंगे और बीकानेर के लिए बजट लेकर आने का प्रयास किया जाएगा. महापौर ने कहा कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस विश्वास को कायम रखने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. उनका कहना था कि नगर निगम को शहर की जरूरतों के अनुरूप काम करने वाली संस्था बनाने की दिशा में प्रयास रहेगा.

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नगर निगम की कार्यशैली में बदलाव के संकेत: अनिल कल्ला ने नगर निगम की कार्यशैली में बदलाव के भी संकेत दिए. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नगर निगम के कामकाज में कई बदलाव और नवाचार देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में नई कार्यशैली के साथ कई चीजें शहरवासियों को दिखाई देंगी. उन्होंने संकेत दिया कि निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और शहर की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी: कार्यभार ग्रहण करने से पहले नवनिर्वाचित महापौर अनिल कल्ला का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. समारोह में पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, विधायक सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित कांग्रेस के कई नेता और बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे.

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भाजपा के उपमहापौर पंकज गहलोत ने भी संभाला कार्यभार: महापौर अनिल कल्ला के कार्यभार ग्रहण करने के बाद नगर निगम परिसर में ही उपमहापौर पंकज गहलोत ने भी अपना कार्यभार संभाला. पंकज गहलोत भाजपा के उपमहापौर हैं. कार्यभार ग्रहण के दौरान भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी नगर निगम परिसर में मौजूद रहे.

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