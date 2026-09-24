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बीकानेर में नए महापौर अनिल कल्ला ने संभाला कार्यभार, बोले- सफाई व्यवस्था में सुधार पहली प्राथमिकता

बीकानेर: बीकानेर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर अनिल कल्ला ने गुरुवार को विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार संभालते ही उन्होंने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए इसमें जल्द सुधार का भरोसा दिलाया. ईटीवी भारत से बातचीत में अनिल कल्ला ने कहा कि अधिकारियों से सफाई व्यवस्था की पूरी जानकारी ली जाएगी और संबंधित फर्म के टेंडर व कामकाज से जुड़ी फाइल की समीक्षा की जाएगी.वहीं विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों और उपमहापौर को साथ लेकर बीकानेर के विकास के लिए काम किया जाएगा और शहर के लिए बजट लाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने नगर निगम की कार्यशैली में बदलाव और आने वाले समय में कई नवाचार किए जाने के भी संकेत दिए.

सफाई व्यवस्था में सुधार पर सबसे पहले फोकस: महापौर अनिल कल्ला ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है. शहर में सफाई की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित फर्म के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी.उन्होंने कहा कि जिस फर्म के पास सफाई का टेंडर है, उससे संबंधित पूरी फाइल देखी जाएगी और व्यवस्था में जहां भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.

नवनिर्वाचित महापौर अनिल कल्ला ने कहा (ETV Bharat Bikaner)

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विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलने की बात: नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद उपमहापौर भाजपा से होने के सवाल पर अनिल कल्ला ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है. सभी पार्षदों और उपमहापौर को साथ लेकर बीकानेर के विकास के लिए काम किया जाएगा.उन्होंने कहा कि शहर के विकास से जुड़े मामलों को लेकर जहां भी जाना होगा, सभी को साथ लेकर जाएंगे और बीकानेर के लिए बजट लेकर आने का प्रयास किया जाएगा. महापौर ने कहा कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, वह उस विश्वास को कायम रखने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. उनका कहना था कि नगर निगम को शहर की जरूरतों के अनुरूप काम करने वाली संस्था बनाने की दिशा में प्रयास रहेगा.