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अनूठे हैं समुद्र में तैरने वाले दुर्लभ खराई ऊंट, जानें क्यों आया इनकी नस्ल खत्म होने का संकट

बीकानेर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र ने ऊंट के संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पहल शुरू की है. अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...

दुर्लभ खराई ऊंट
दुर्लभ खराई ऊंट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 4:47 PM IST

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बीकानेर : कभी रेगिस्तान की जीवनरेखा और मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ऊंट आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं. बदलती जीवनशैली, मशीनीकरण, चरागाहों में लगातार कमी, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन के घटते रुझान के कारण देश में ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है. इसका असर उनकी विभिन्न नस्लों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है.

वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त 9 ऊंट नस्लों में से छह नस्लें संकटग्रस्त हो चुकी हैं. इनमें तीन नस्लें लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में पहुंच चुकी हैं, जबकि तीन अन्य नस्लों की संख्या भी तेजी से घट रही है. ऐसे समय में बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (NRCC) ने देश की दुर्लभ और विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी नस्लों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत अब खराई ऊंट जैसी अनूठी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है.

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश (ईटीवी भारत बीकानेर)

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दुनिया का अनोखा स्विमिंग कैमल : राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश कहते हैं कि खराई ऊंट अपनी असाधारण जीवनशैली के कारण दुनिया के सबसे अनोखे ऊंटों में गिना जाता है. जहां सामान्य ऊंट रेगिस्तान की रेत में अपनी तेज चाल और सहनशक्ति के लिए जाने जाते हैं, वहीं खराई ऊंट की पहचान समुद्र से जुड़ी हुई है. यह भारत का एकमात्र ऊंट है, जो समुद्र में आसानी से तैर सकता है. रोजाना यह ऊंट समुद्र की खाड़ी में उतरकर कई किलोमीटर तक तैरते हुए छोटे-छोटे द्वीपों और मैंग्रोव वनों तक पहुंचता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पैर, शरीर की बनावट और तैरने की क्षमता इसे अन्य ऊंट नस्लों से अलग बनाती है. यही कारण है कि इसे कई विशेषज्ञ 'स्विमिंग कैमल' के नाम से भी जानते हैं.

समुद्र में तैरने वाले दुर्लभ खराई ऊंट
समुद्र में तैरने वाले दुर्लभ खराई ऊंट (ईटीवी भारत बीकानेर)

खारे पानी और मैंग्रोव वनस्पतियों पर निर्भर जीवन : डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि खराई ऊंट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समुद्री खारे पानी (दस हजार TDS) को भी पी सकता है. इतना ही नहीं, इसका मुख्य भोजन समुद्री तटों पर उगने वाली मैंग्रोव की झाड़ियां, खारी वनस्पतियां और नमक सहन करने वाले पौधे हैं. सामान्य ऊंट जहां रेगिस्तान की सूखी घास और झाड़ियों पर निर्भर रहते हैं, वहीं खराई ऊंट ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप खुद को पूरी तरह ढाल लिया है. प्रतिदिन यह ऊंट ज्वार-भाटा के बीच समुद्र पार कर मैंग्रोव क्षेत्रों में चराई करता है और शाम को लौट आता है. यही विशेषता इसे विश्व की सबसे अलग ऊंट नस्लों में शामिल करती है.

दुर्लभ खराई ऊंट
खराई ऊंट के बारे में जानें. (ETV Bharat GFX)

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गुजरात के कच्छ में है प्राकृतिक आवास : डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि खराई ऊंट मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है. विशेष रूप से कच्छ की खाड़ी (Gulf of Kutch), जामनगर, देवभूमि द्वारका, मोरबी और कच्छ जिले के समुद्री तटीय इलाकों में इसकी सबसे अधिक संख्या मिलती है. यहां रहने वाला मालधारी समुदाय पीढ़ियों से इस नस्ल का पालन-पोषण करता आया है. इन पशुपालकों की आजीविका भी काफी हद तक इसी ऊंट नस्ल पर निर्भर रही है. औद्योगिक विकास, तटीय क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण, मैंग्रोव वनों के घटते क्षेत्र, चराई भूमि में कमी और पारंपरिक पशुपालन के कम होने से खराई ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है. यदि समय रहते संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो यह अनूठी नस्ल भविष्य में पूरी तरह समाप्त होने के खतरे का सामना कर सकती है.

बीकानेर में संरक्षण और अनुसंधान को मिलेगी नई दिशा : राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य देश की सभी ऊंट नस्लों का वैज्ञानिक संरक्षण, प्रजनन और संवर्धन करना है. वर्तमान में केंद्र में चार प्रमुख ऊंट नस्लों का संरक्षण किया जा रहा है. अब चरणबद्ध तरीके से अन्य दुर्लभ नस्लों को भी केंद्र में लाने की योजना है. उन्होंने बताया कि खराई नस्ल भी संकट ग्रस्त श्रेणी में ही है, इसीलिए इसके भी संरक्षण और अनुसंधान का कार्य जरूरी है. संभावना है कि आने वाले समय में इस दुर्लभ नस्ल के ऊंट भी बीकानेर स्थित केंद्र में लाए जाएंगे. इससे वैज्ञानिकों को इनके आनुवंशिक गुणों, प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समुद्री वातावरण के अनुकूलन पर गहन अध्ययन करने का अवसर मिलेगा. साथ ही नियंत्रित वातावरण में इनके प्रजनन और संरक्षण के नए मॉडल विकसित किए जा सकेंगे.

ऊंट के संकटग्रस्त नस्ल
ऊंट के संकटग्रस्त नस्ल (ईटीवी भारत बीकानेर)

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2019 की पशुधन गणना के आंकड़े चिंताजनक : वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश में खराई ऊंटों की संख्या महज 4,266 रह गई थी. इनमें प्रजनन योग्य केवल 569 नर और 2,421 प्रजनन योग्य मादा ऊंट ही दर्ज किए गए. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी सीमित प्रजनन आबादी किसी भी नस्ल के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए चिंता का विषय है. यदि संरक्षण और वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इस दुर्लभ समुद्री ऊंट नस्ल के अस्तित्व पर और बड़ा खतरा मंडरा सकता है.

ऊंटों की जैव विविधता बचाने की बड़ी पहल : दरअसल, प्रत्येक ऊंट नस्ल की अपनी विशिष्ट आनुवंशिक गुण है. किसी नस्ल का विलुप्त होना केवल एक पशु का खत्म होना नहीं, बल्कि सदियों में विकसित हुई जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का समाप्त होना भी है. ऐसे में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की यह पहल केवल खराई ऊंट तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में देश की सभी संकटग्रस्त ऊंट नस्लों के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है. यदि यह प्रयास सफल होता है तो बीकानेर न केवल देश में ऊंट अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि संकटग्रस्त ऊंट नस्लों के संरक्षण और संवर्धन का राष्ट्रीय मॉडल भी बनकर उभरेगा.

राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (ईटीवी भारत बीकानेर)

खराई ऊंट इसलिए हो रहे कम

  • मैंग्रोव वनों का घटता क्षेत्र: खराई ऊंट का मुख्य भोजन मैंग्रोव की पत्तियां और तटीय वनस्पतियां हैं. तटीय विकास, औद्योगिक परियोजनाओं और पर्यावरणीय बदलावों से इन वनों का क्षेत्र प्रभावित हुआ है.
  • चरागाहों की कमी: समुद्री तटीय क्षेत्रों में चराई के लिए उपलब्ध भूमि लगातार कम होती जा रही है, जिससे ऊंटों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता.
  • पारंपरिक पशुपालन में गिरावट: गुजरात के मालधारी समुदाय के कई परिवार अब ऊंट पालन छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर जा रहे हैं, जिससे इस नस्ल का संरक्षण प्रभावित हुआ है.
  • जलवायु परिवर्तन: समुद्र के जलस्तर, मौसम के बदलाव और तटीय पारिस्थितिकी में परिवर्तन का असर मैंग्रोव और ऊंटों के प्राकृतिक आवास पर पड़ रहा है.
  • कम प्रजनन आबादी: 2019 की पशुधन गणना के अनुसार कुल 4,266 खराई ऊंटों में प्रजनन योग्य नर केवल 569 और प्रजनन योग्य मादाएं 2,421 थीं. सीमित प्रजनन आबादी के कारण नस्ल का विस्तार धीमा हो गया है.
  • आर्थिक उपयोग में कमी: परिवहन और कृषि कार्यों में ऊंटों का उपयोग पहले की तुलना में काफी कम हो गया है. इससे पशुपालकों की इस नस्ल को पालने में आर्थिक रुचि भी घटी है.
  • संरक्षण की सीमित व्यवस्था: लंबे समय तक इस दुर्लभ नस्ल के लिए संगठित वैज्ञानिक संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम सीमित रहे, जिससे इसकी संख्या में गिरावट आई. इन्हीं कारणों से खराई ऊंट आज देश की सबसे दुर्लभ और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंट नस्लों में गिना जाता है. अब बीकानेर का राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहा है.

खराई में और दूसरों नस्ल में यह है अंतरः भारत में पाई जाने वाली अधिकांश ऊंट नस्लें रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों के अनुकूल होती हैं. ये ऊंट मुख्य रूप से चरागाहों, झाड़ियों और सूखे चारे पर निर्भर रहते हैं तथा सवारी, कृषि कार्य, भार ढोने और पर्यटन जैसे कार्यों में उपयोग किए जाते हैं. इसके विपरीत, खराई ऊंट गुजरात के कच्छ के तटीय और मैंग्रोव क्षेत्रों में पाया जाता है. इसका प्रमुख भोजन मैंग्रोव के पत्ते और खारे तटीय क्षेत्र की वनस्पतियां हैं.

अन्य ऊंट नस्लों के विपरीत खराई ऊंट में कई किलोमीटर तक समुद्री खाड़ी तैरकर भोजन तक पहुंचने की अनूठी क्षमता होती है. यह खारे पानी, दलदली भूमि और समुद्री वातावरण के अनुरूप विकसित हुआ है. इसका उपयोग मुख्य रूप से दूध उत्पादन और तटीय पशुपालन में किया जाता है. अपनी विशिष्ट तैराकी क्षमता के कारण खराई ऊंट को भारत की एकमात्र तैरने वाली ऊंट नस्ल माना जाता है और वर्तमान में यह अत्यंत दुर्लभ एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली नस्ल है.

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